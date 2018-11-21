“لجنة احتفالات اليوم الوطني بالشارقة”: فعاليات وأنشطة وبرامج عديدة بلون الوطن وعشقه في أكثر من 7 مدن في الإمارةتبدأ غداً من قلب خورفكان وشو

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

الشارقة: الوطن

مع إطلالة صباح غد الخميس تنطلق فعاليات لجنة احتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، من مدينة خورفكان، حيث التاريخ والحضارة والطبيعة والشواطئ الجميلة، والذكريات المحفورة في الذاكرة والوجدان عن بطولات صنعت أمجاداً وانتصارات تليق بالوطن ويستحقها، وتمتد بعد ذلك لتعم أكثر من 7 مدن ومناطق في الإمارة، لتقدم تشكيلة من الفعاليات الحافلة برائحة الوطن، وعشق لا ينتهي لتراب مجبول بدم الشهداء، وذكريات وجهود القادة المؤسسين، صنّاع الوحدة والمجد، وتأكيد الولاء والانتماء لقيادة رشيدة تسير على نهج القادة المؤسسين، نهج يضع الوطن وراياته وعزه في سويداء القلب، ويصنع مكاناً ومكانة لدولة الإمارات وشعبها، والتي تتطلع دوماً إلى المركز الأول.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة العليا لاحتفالات إمارة الشارقة باليوم الوطني 47 للدولة، نعيش في دولة الإمارات هذه الأيام أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، أجواء وطنية في كل مكان، على مستوى الوطن عموماً، وفي إمارة الشارقة خصوصاً، بمشاركة حيوية في هذا العرس الوطني الكبير، من طلبة المدارس، والمواطنين والمقيمين والزوار.

وتابع: تنطلق الفعاليات الكبرى في الإمارة غداً الخميس، بدءاً من مدينة خورفكان، التي تتضمن الأوبريت الغنائي لمجموعة من الفنانين، هم: فايز السعيد، أريام، وليد الجاسم، فيصل الجاسم، محمد المنهالي، عريب، بالإضافة إلى العروض الجوية للقوات المسلحة، عروض طائرة الميراج 2000، وعروض طائرة F16، عرض سرب فرسان الإمارات، عرض فريق المظليين، الفرق الشعبية، والأهازيج التراثية، الفقرات الفنية لطلبة المدارس ومراكز الطفولة، وسيختتم الاحتفال بحفل غنائي وطني، للفنان فايز السعيد، الفنان فيصل الجاسم، الفنان وليد الجاسم. كما تتضمن الفعاليات المسيرة الوطنية أجيال المستقبل، وعروض فولوكلورية، ومسابقات متنوعة، مثل: مسابقة أجمل فرس وطني، ومسابقة أجمل شراع وطني، ومسابقة أجمل عرض تقديمي لعام زايد. فيما يكون جمهور دبا الحصن على موعد مع فعاليات جديدة في اليوم التالي، في 23 نوفمبر، وفي كلباء يوم 24 إلى 28 نوفمبر، بينما تشهد منطقة وادي الحلو، والذيد، والبطائح، والحمرية فعاليات متنوعة في 29 نوفمبر.

وأوضح أن فعاليات الاحتفالات التي تنطلق في 22 نوفمبر الجاري، وتستمر حتى 3 ديسمبر المقبل، تشمل أنشطة وبرامج وأعراس وطنية في أكثر من 7 مدن على مستوى الإمارة، حيث تتوزع الفعاليات والبرامج والأنشطة على مدينة الشارقة، ومدن المنطقتين الشرقية، لتسلط الضوء على مشهد الفرح الذي يعبر عنه المواطنون والسكان في هذه الأعياد المجيدة.

ولفت إلى أن من بين الفعاليات المهمة، تلك التي يحتضنها “المنتزه الوطني” بدءاً من 28 نوفمبر حتى 3 ديسمبر المقبل، أما أوبريت إمارات زايد، فيأتي على مسرح المجاز في 30 نوفمبر، في حين سيكون الجميع على موعد مع احتفالية الثاني من ديسمبر في جزيرة العلم.