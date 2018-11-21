دعوة لاستعادة تاريخ قرية الغريفة في الشارقة

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الشارقة: الوطن

تدعو مؤسسة الشارقة للفنون الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم جميع المواد البصرية والأدبية والصوتية التي تتعلق بتاريخ قرية الغريفة المتواجدة في منطقة المدام بالشارقة والمعروفة باسم “القرية المدفونة”، وذلك في إطار مشروع بحثي لمؤسسة الشارقة للفنون يوثق التاريخ العمراني والإنساني للقرية.

تبحث المؤسسة عن أي مواد متعلقة بتاريخ القرية وذكريات السكان السابقين، ويمكن أن تتضمن المواد المقدمة: ذكريات مكتوبة أو مسجلة، صور فوتوغرافية، مخططات معمارية، أو أية معلومات أو مواد أخرى ذات صلة، والتي يمكن تسليمها عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة. وتأمل مؤسسة الشارقة للفنون من خلال تعاونكم المثمر بإنشاء أرشيف كبير من تاريخ التراث في إمارة الشارقة.

وتستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية. وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل “بينالي الشارقة” و”لقاء مارس″، وبرنامج “الفنان المقيم”، و”البرنامج التعليمي”، و”برنامج الإنتاج” والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.