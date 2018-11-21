مجلس قيادات الشرطة يستعرض السلوكيات االمسببة للحوادث الخطرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي-الوطن:

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بتشديد إجراءات الضبط المروري على الشوارع، وضبط السائقين المخالفين، وذلك تحقيقا للهدف الاستراتيجي وهو الحد من الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، وتقليل الإصابات البليغة والمتوسطة والخفيفة الناتجة عن الحوادث المرورية.

واستعرض معاليه عددا من الظواهر السلبية والسلوكيات الخطيرة التي تتسبب في كثير من الحوادث الخطرة، ويكون سببها الرئيسي الإهمال وعدم التزام السائقين بقوانين السير والمرور، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي، بحضور سعادة اللواء محمد العوضي المنهالي، مستشار سمو وزير الداخلية، وسعادة اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة اللواء علي عبدالله علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وسعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، ، وسعادة اللواء جاسم المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني، وسعادة اللواء حماد أحمد الحمادي، مدير قطاع أمن المجتمع- شرطة أبوظبي، وسعادة العميد عبد الله أحمد الحمراني، نائب قائد عام شرطة عجمان، وسعادة العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة، وسعادة العميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، رئيس أمانة مجلس قيادات الشرطة، وسعادة العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، وباقي أعضاء المجلس، وعدد من كبار الضباط بالوزارة.

واستعرض المجلس تقريرا حول منظومة الإنذار المبكر في الحالات الطارئة، كما اطلع المجلس على بعض المبادرات الأمنية التي تعزز الوضع الأمني وتمنع وقوع الجرائم، وعدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس.