” تنمية المجتمع″ تنظم الملتقى السنوي الأول لبرنامج “اعرف حقوقك”بمناسبة اليوم العالمي للطفل

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي-الوطن

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي أمس، عن انطلاق الملتقى السنوي الأول لبرنامج “اعرف حقوقك”، وذلك بهدف إيجاد منصة موحدة للجهات الحكومية والخاصة المعنية بحماية حقوق الطفل، لبحث ومناقشة أفضل التجارب، والخطط المؤثرة والفاعلة في إيجاد بيئة أمنة وصديقة للأطفال. واختارت هيئة تنمية المجتمع أن يصادف إطلاق الدورة الأولى للملتقى، اليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر، والذي يشكل مناسبة عالمية سنوية تتيح للجميع – بحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة- نقطة انطلاق ملهمة لتعزيز حماية حقوق الطفل والاحتفاء بها.

يأتي “الملتقى السنوي الأول لبرنامج اعرف حقوقك”، بعد أن حقق البرنامج، والذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع قبل بضع سنوات، نتائج هامة على صعيد المدارس المستهدفة (حكومية وخاصة)، وفي إطار توسيع أهداف البرامج وإشراك كافة المعنيين بحماية حقوق الطفل من القطاعات التعليمية والصحية والأمنية والاجتماعية.

وتناقش الدورة الأولى للملتقى محورين أساسيين، هما التعليم وأثره في المحافظة على حقوق الطفل والإعلام وتأثيره في التوعية بحقوق الطفل، وذلك انطلاقاً من رؤية برنامج “اعرف حقوقك” المرتكزة حول أهمية نشر الوعي بحقوق الطفل بشكل موسع كخطوة أولى وأساسية لتعزيز حماية هذه الحقوق.

وتسعى هيئة تنمية المجتمع من خلال الدورة الأولى للملتقى إلى الخروج بتوصيات تساهم في تعريف الطفل في المؤسسات المجتمعية المختلفة بحقوقه كونه إنسان ينتمي إلى مجتمع ذي تحديات متنوعة، وإلى تفعيل دور المؤسسات المجتمعية فضلاً عن المدرسة والأسرة، في المحافظة على حقوق الطفل لبناء مجتمع متماسك ومُمكّن للطفل يحمي حقوقه ويحثه على أداء واجباته ومسؤولياته.

وخلال كلمتها الافتتاحية في الملتقى، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع أن تحقيق منظومة رعاية وحماية متكاملة لحقوق الطفل، يتطلب مساهمة كافة الجهات والأفراد في المجتمع، ولا يقتصر على المدرسة أو المنزل.

لافتة إلى أن “ملتقى برنامج اعرف حقوقك” سيشكل منصة لتبادل التجارب وطرح الأفكار والاقتراحات ممن هم على تواصل مباشر مع الأطفال، وعلى وعي كامل بما وصلت إليه حقوق الطفل من إنجاز وتقدم.

وقالت: “اخترنا للملتقى الأول محورين أساسيين، التعليم والإعلام، حيث لا يخفى على أحد دور الإعلام، لاسيما الإعلام الاجتماعي، في التأثير والتوعية، وسرعة وصوله وقدرته على الإقناع، وهو ما يجعله أداة أساسية في نشر الوعي بحقوق الطفل، إضافة إلى ذلك فإن الاستخدام السيء لهذه الأداة من شأنه أن يشكل باباً واسعاً لانتهاك حقوق الطفل، سواء لجهة الأمن الإلكتروني وسلامة المحتوى أو لجهة تضارب الثقافات والأفكار الغريبة والدخيلة على مجتمعنا”.

وأضاف: “مما لا شك فيه أن اجتماع أطراف العملية التربوية والمعنيين بحماية حقوق الطفل ضمن ملتقى واحد سيكون له أثر كبير في تبادل الأفكار والتجارب، ونتطلع إلى الخروج بتوصيات تحمل كافة هذه التجارب يكون لها أثر في وضع الخطط للمرحلة المقبلة”.

وعرض “الملتقى السنوي الأول لبرنامج اعرف حقوقك” أربع أوراق عمل ضمن جلسة حوارية أدارتها الأستاذة علياء المر بالعيد المهيري، المقيم التربوي في وزارة التربية والتعليم.

وقدمت الأستاذة عائشة أحمد المري، مدير إدارة التوعية والدراسات بهيئة تنمية المجتمع ورقة الملتقى الأولى تحت عنوان “حقوق الطفل، جيل يعي حقوقه” تحدثت فيها عن أهمية وعي الأطفال بحقوقهم ووجابتهم كخطوة أساسية في حماية هذه الحقوق وتعزيز قيم المواطنة.

كما قدمت الأستاذة عائشة عبيد المهيري، رئيس قسم التقويم والتجريب في إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، ورقة بعنوان “المدرسة الإماراتية غراس وقيم لحقوق الطفل”. وتحدثت الإعلامية صفية محمد الشحي، حول دور وسائل الإعلام وكيف يمكن جعلها صديقة للأطفال، كما قدمت الأستاذة حمدة يوسف لوتاه، رئيس مجلس إدارة مدرسة دبي للتربية الحديثة، ورقة عمل بعنوان “معاً نعيش في بيئة تعليمية أمنة وصحية”.

وفي الجزء الثاني من الملتقى أقيمت ورش عمل لبحث تجارب المدارس في مجال تطبيق برنامج “اعرف حقوقك”، وأدارت الأستاذة خلود عيسى حسن، من مدرسة الثاني من ديسمبر ورشة العمل الأولى بعنوان “أسعد طفل”، كما أدارت الأستاذة حنان صالح السعدي، من مدرسة حصة بنت المر، ورشة عمل بعنوان حقوق الطفل في مناهجنا.

وناقشت الأستاذة علياء المهيري والأستاذة مروة الشاذلي، من مدرسة دبي للتربية الحديثة، في ورشة العمل الثالثة الربط بين إنجازات المدرسة ومعايير جودة الأداء وأثر ذلك على تطبيق برنامج اعرف حقوقك.

كما أدارت الأستاذتان آلاء الرديني، من مدرسة الشروق الخاصة، وأمينة النمر من مدرسة الخلفاء الراشدين، في ورشة العمل الرابعة دور الأسرة في حماية حقوق الطفل في ورقة مشتركة بعنوان “أنا طفلك خذ بيدي”.

وفي الختام، تم عرض توصيات “الملتقى السنوي الأول لبرنامج اعرف حقوقك”.

وأقيم على هامش الملتقى معرض للجهات الحكومية والخاصة التي طبقت برنامج اعرف حقوقك لعرض منجزاتهم وتجاربهم في هذا المجال، وتضمنت الجهات المشاركة كل من منطقة دبي التعليمية، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الإدارة العامة لحقوق الإنسان، اقتصادية دبي، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، التميمي ومشاركوه، مدراء المدراس الحكومية والخاصة، مدربي برنامج اعرف حقوقك، وأولياء الأمور وطلبة المدارس.

وتنعقد فعاليات اليوم العالمي للطفل هذا العام تحت شعار الأطفال يتولون المهمة ويحوّلون العالم إلى اللون الأزرق، ويدعو في احتفالاته إلى إقامة عالم يكون فيه جميع الأطفال ملتحقين بالمدارس، آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم.

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