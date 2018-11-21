مسرعات اقتصادية دبي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية في قطاعي التجزئة والبناءضمن أجندة أعمال الدورة الخامسة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أنها باشرت أعمالها في الدورة الخامسة من مسرعات اقتصادية دبي، والتي تشمل اثنان من التحديات الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية في قطاع تجارة التجزئة وزيادة الإنتاجية في قطاع البناء، وتستكمل الدورة الحالية مسيرة مسرعات اقتصادية دبي الهادفة إلى تسخير الجهود وتقنيات المستقبل لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرة التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتشهد تحديات الدورة الخامسة تعاون اقتصادية دبي مع أربع شركات من القطاع الخاص، وذلك لاستنباط الحلول التي ستمكن اثنان من القطاعاات الحيوية في دبي من الحفاظ على الابتكار والاستدامة، وجذب الاستثمار وبالتالي تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة بشكل عام.

ويهدف التحدي الأول إلى تمكين تجار التجزئة والجملة من التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية من خلال البيانات والأبحاث ، وكذلك الاستفادة من تلك المؤشرات في جذب المستهلكين. وستعمل اقتصادية دبي على مع تشجيع التحول الذكي في القطاع وتعميم المميزات الاستثنائية في قطاع التجزئة في دبي لضمان استدامة الأعمال.

وعلى صعيد متصل، قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في اقتصادية دبي: “هناك تحول متسارع في التسوق بدءً من المتاجر التقليدية، ومروراً بالتجارة الإلكترونية والتجارب المعززة على الهواتف الذكية، وجميعها تتم دراستها من خلال سهولة الدفع الإلكتروني، إعادة تشكيل قطاع التجزئة كجزء من تحدي مسرعات دبي. نسعى في الوقت الراهن إلى إنشاء حلول لتعزيز مكانة دبي في قطاع التجزئة وكوجهة عالمية للتسوق، ويأتي ذلك من خلال التعرف على عادات التسوق للمستهلك الجديد، وتطوير استراتيجيات تعتمد على البيانات للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، “.

وأضاف السعدي: “نسعى إلى إنشاء نظام تجاري متوازن “رقمي وملموس″ في قطاع التجزئة. وهذا من شأنه تسهيل عمل اقتصادية دبي بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل وضع سياسات فعالة وملائمة للأعمال، وتحديد الفرص المتاحة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وكبار تجار التجزئة، الهادفين إلى النمو والاستعداد للمستقبل”.

ويتمثل التحدي الثاني للدورة الخامسة في الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة في قطاع البناء، وبالتالي تحسين الإنتاجية. يهدف التحدي إلى تحويل تركيز النمو المستقبلي في قطاع البناء إلى القدرة في التنافسية القائمة على الإنتاجية.

وقال هاني الهاملي، مدير مكتب دبي للتنافسية، في اقتصادية دبي: “تأتي مشاركة المكتب في الدورة الحالية لمسرعات دبي للمستقبل في إطار سعيه لتعزيز الكفاءة والانتاجية واللتان تعدان الشرط الضروري للارتقاء بتنافسية دبي عالمياً. رغم التطور الكبير الذي شهده قطاع التشييد في الإمارة وتحولها الى واجهة عالمية للعقار وذات بنية تحتية عصرية، فأن ثمة حاجة لتعزيز الجوانب التقنية لرفع انتاجية العمالة في هذا القطاع”.