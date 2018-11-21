الامارات | حبكم

شكرا لقرائتكم خبر عن حبكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حبكم وسط الحشا سادي لو جبل متحمله كله ويل منهو مثله فوادي كان طول الوقت قد حله جييت مثل الشمس متبادي يا شفى روحي من العله روف بي ياغض الانهادي وارحم اللي منك في عله ويا عزيز ريوم البلادي يا سفر هذا الوطن كله طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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