الامارات | 10 سنوات سجناً لزائر أخفى 96 كبسولة مخدرات في أحشائه

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 سنوات سجناً لزائر أخفى 96 كبسولة مخدرات في أحشائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كبسولات الهيروين المستخرجة من بطن المتهم تزن كيلوغراماً واحداً. أرشيفية

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 10 سنوات على زائر آسيوي أخفى في أحشائه 96 كبسولة تحوي مخدرات، وتزن نحو كيلوغرام، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض عليه بمطار دبي أثناء محاولة الدخول إلى الدولة.

وقال مفتش في جمارك دبي في التحقيقات، إن مذكرة إيقاف صدرت بحق المتهم قبل وصوله إلى الدولة، وحين وصل إلى مطار دبي تم توقيفه وتفتيش حقائب سفره، لكن لم يتم العثور على أي ممنوعات أو أغراض مشبوهة، لافتاً إلى أنه تم إخضاعه للتفتيش الذاتي بوساطة أجهزة الفحص بأشعة إكس، وتم ملاحظة أجسام غريبة في معدته.

وبمواجهة المتهم أفاد بأنه يحمل في أحشائه كبسولات تحوي مخدري الهيروين والإمفيتامينات، بغرض نقلها إلى شخص موجود في دبي، ليتولى الأخير ترويجها، وأنه تقاضى مبلغاً من المال مقابل هذه المهمة، فتمت إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، التي أشرفت على نقله إلى مستشفى راشد، حيث أفرغ من داخله 96 كبسولة محشوة بالمخدرات، فيما كشفت التحقيقات أن معلومات وردت حول الرجل قبل وصوله إلى الدولة، بعد رصد أنشطة مشبوهة سابقة له.

وأنكر المتهم أمام محكمة الجنايات تورطه في الجريمة، نافياً تهمة جلب المخدرات إلى الدولة، وأفاد بأنه لم يكن يعرف بطبيعة محتوى الكبسولات التي طلب منه ابتلاعها ونقلها، ودانته المحكمة وقضت بسجنه 10 سنوات والإبعاد وغرامة 50 ألف درهم.