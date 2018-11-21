الامارات | جيل قادر على الريادة

شكرا لقرائتكم خبر عن جيل قادر على الريادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن سعادته بلقاء نخبة من طلبة مدارس دبي في إحدى مكتبات دبي العامة، تزامناً مع #اليوم_العالمي_للطفل، مؤكداً في حسابه على «تويتر» أن لقاءه بطلبة مدارس، هو بمثابة تجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى إعداد جيل قادر على الريادة والمنافسة العالمية. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد امتلاك الأجيال الجديدة الشغف والعزيمة لإثبات ذاتها وتحقيق التميز والإبداع. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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