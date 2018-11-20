شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث تطلق منصة مايكروسوفت آزور للخدمات والحلول السحابيةبالتعاون مع "هواوي"

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

عقدت “شبكة الإمارات المتقدمة للتعليم والبحوث (عنكبوت) المبادرة الوطنية الرائدة التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في جهود البحث العلمي في الدولة وتتيح إمكانية ربط المؤسسات الأكاديمية بالشبكات التعليمية الأخرى في جميع أنحاء العالم؛ شراكة مع شركة “هواوي”، الرائدة عالمياً في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، لإطلاق أحدث حلول الخدمات السحابية الجديدة في الإمارات؛ وهي منصة مايكروسوفت آزور. وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها اتاحة خدمات هذه المنصة في الإمارات ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.

تهدف “عنكبوت” من خلال هذه الشراكة الارتقاء بالبنية التحتية للتعليم في الإمارات إلى مستوى أعلى من الابتكار والذكاء باستخدام المنصة الأفضل والأكثر تطوراً التي ستوفر للمؤسسات التعليمية سهولة الابتكار المرتكز على السحابة الذكية وإدارة الحوسبة السحابية، وتسهم في تسهيل العمليات الإدارية والتشغيلية وخفض التكاليف، ورفع مستوى الجودة، وإتاحة إمكانيات وقدرات هائلة، فضلاً عن زيادة الموثوقية وخدمات القيمة المضافة.

وتعتبر مايكروسوفت آزور منصة سحابية هجينة تتيح للمؤسسات تقديم خدمات آزور السحابية ضمن مراكز البيانات لديها. وقد صُممت هذه المنصة لتوفر مرونة فائقة تدعم متطلبات العمل المتغيرة وتخزين البيانات وتحليلها للمؤسسات، بالإضافة إلى تمكين العمل ضمن أي من السيناريوهات الجديدة للتطبيقات الحديثة، مثل البيئات الطرفية المتطورة وغير المتصلة، وتلبية متطلبات الأمان والامتثال المحددة.

وباعتبار منصة آزور نظاماً متكاملاً للأجهزة والبرامج، باتت “عنكبوت” تمتلك إمكانيات فائقة على مستوى المرونة والتحكم اللازم لدعم متطلبات عملائها، بالإضافة لقدرتها على تقديم الخدمات والحلول ورفع زخم الابتكارات من خلال السحابة الذكية. وتتوافر أنظمة منصة آزور المدمجة بأحجام مختلفة تتنوع ما بين 4 إلى 12 عقدة ويتم دعمها بشكل مشترك من قبل شريك المعدات الحاسوبية وشركة مايكروسوفت.

وتعليقاً على تحقيق هذا السبق في الإمارات والمنطقة، قال الدكتور فاهم النعيمي، الرئيس التنفيذي لشبكة عنكبوت قائلًا: “تتيح شراكتنا االجديدة مع ‘هواوي’ توفير خدمات وحلول منصة آزور للمؤسسات الأكاديمية والجهات التعليمية والحكومية والخاصة لأول مرة في الإمارات والمنطقة،ما يضع في متناول يد عملائنا فرصاً غنية لاستضافة بياناتهم على المستوى المحلي، فضلًا عن كونها منصة أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة وتقديم خدمات سلسة وعالية الجودة”.

وأضاف قائلًا: “مع منصة آزور، لم تعد المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات والمنطقة بحاجة لتطوير منصات سحابية جديدة ومستقلة لها للتمتع بالخدمات السحابية، حيث ستتيح منصة آزور على شبكة عنكبوت هذه الخدمة على مستوى عالٍ من الموثوقية والجودة وبعيداً عن أي تعقيد، ما يختزل زمن وجهد وتكلفة الحصول على على هذه الخدمة، ويتيح أمام المؤسسات التعليمية آفاقاً جديدة للتواصل والابتكار والتركيز على استراتيجيات أعمالهم والأهداف المستقبلية التي يرغبون بتحقيقها.