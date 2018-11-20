الامارات | تعرف إلى.. جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى.. جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اليوم، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، للصفوف من الأول حتى الثاني عشر، في المدارس الحكومية، والخاصة التي تعتمد منها الوزارة على مستوى الدولة.

وتبدأ الامتحانات للصفوف من الأول إلى الثامن في الخامس من شهر ديسمبر المقبل، فيما تبدأ الامتحانات للصفوف من التاسع حتى الثاني عشر في الرابع من الشهر نفسه، وتنتهي الامتحانات كافة في 13 من الشهر ذاته بمادة العلوم الصحية للصف الثاني عشر بجميع مساراته.



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