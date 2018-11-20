18 دولة تشارك في بطولة العرب للشطرنج بدبي

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دبي- الوطن

أعلن اتحاد الشطرنج عن اللجنة المنظمة العليا لبطولة العرب الفردية للرجال والسيدات والتي ستقام في دبي خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبلين تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تحت شعار كأس عام زايد، ويرأس اللجنة المنظمة المستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، ومهدي عبدالرحيم الأمين العام المساعد للاتحاد، مديرا للبطولة، وسعود المرزوقي المدير التنفيذي للاتحاد، المنسق العام للبطولة ومحمد الحسيني المشرف الفني للبطولة، والمنسق الفني محمد عبدالله المدير الفني للاتحاد، ومحمد علي الحمادي مسؤول العلاقات العامة والإقامة.

وعقدت اللجنة العليا للبطولة اجتماعها الأول بمقر الاتحاد، بحضور الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة العليا وهم مهدي عبدالرحيم وسعود المرزوقي ومحمد عبدالله ومحمد علي الحمادي.

ناقش الاجتماع التجهيزات النهائية للبطولة وبدء عمل اللجان لاستقبال الوفود المشاركة، وتشارك في بطولة السيدات 20 لاعبة من 8 دول، و30 لاعبا من 16 دولة عربية، بعد الانتهاء من تأشيرات الدخول لجميع اللاعبين، والوفود المشاركة.

ويتقدم المشاركون في البطولة، الأستاذ الدولي الكبير الإماراتي سالم عبدالرحمن والأستاذ الدولي الكبير المصري أحمد عدلي، والمغربي هشام الحمدوشي بجانب أبطال العرب في أفريقيا وآسيا.

وتبدأ الوفود في الوصول إلى الدولة يوم 26 نوفمبر الجاري وتنطلق البطولة بالاجتماع الفني في الفترة الصباحية يوم 27 نوفمبر، وفي نفس اليوم تنطلق المنافسات بحفل الافتتاح والجولة الأولى لبطولة العرب للشطرنج الخاطف، بفندق ماريوت دبي، وتنتهي بطولة الخاطف في نفس اليوم، وتقام منافسات البطولة في 3 مسابقات للرجال والسيدات في الشطرنج الخاطف والشطرنج السريع والشطرنج الكلاسيكي، وتنطلق الجولة الأولى للشطرنج الكلاسيكي في اليوم التالي وتستمر على مدار 9 جولات، ويتخللها بطولة الشطرنج السريع ويسدل الستار عن منافسات البطولة يوم 5 ديسمبر المقبل، وتغادر الوفود يوم 6 ديسمبر المقبل.

وأكد المستشار الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد أن البطولة ينظمها الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد العربي للعبة، وتم تجهيز كافة الترتيبات للبطولة وجاهزون من الآن لاستقبال الوفود وتم الانتهاء من الترتيبات لحفل الافتتاح، مشيرا إلى أن هذه البطولة لها وضعية خاصة لعدة أسباب في مقدمتها أن البطولة ستحمل شعار عام زايد في مناسبة مئوية زايد، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد العربي كما ستقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأضاف أن البطولة هي الأولى بعد قرار الاتحاد الدولي بتأهل بطل العرب فيها إلى بطولة العالم وهو حدث لأول مرة بالإضافة إلى حصول الأوائل على ألقاب دولية، حيث سيحصل بطل بطولة الرجال على لقب أستاذ دولي كبير على أن يحصل صاحب المركزين الثاني والثالث على لقب أستاذ دولي، وهي نفس الألقاب في بطولة السيدات حيث ستحصل البطلة على لقب أستاذة دولية كبيرة، والثانية والثالثة تحصلان على لقب أستاذة دولية، وهو ما يعد فرصة أمام جميع اللاعبين للحصول على ألقاب دولية، وهو انجاز كبير يحسب للاتحاد العربي للشطرنج ورئيسه الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، ونأمل أن تخرج البطولة بالصورة المطلوبة

وأوضح أن تميز البطولة أيضا أنها تقام خلال احتفالات الدولة باليوم الوطني، ويوم الشهيد، ونسعد بتواجد العرب، في هذه الأيام من أجل أن تجمع الإمارات، كل الأشقاء معا على أرض الخير والعطاء.