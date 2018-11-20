“سلطة دبي الملاحية” تحصل على تجديد شهادات “آيزو” في إنجاز بحري جديدتعزيز ثقافة الجودة في القطاع البحري

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

في خطوة متقدمة على درب الريادة العالمية، تسلّمت “سلطة مدينة دبي الملاحية” 3 شهادات تجديد اعتماد من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس “آيزو” في الإصدار الجديد لـ “نظام إدارة الجودة – آيزو9001:2015 ” والمواصفة الدولية لـ “نظام ?الإدارة ?البيئية – ?آيزو ?14001:2015” ومعايير “نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 18001:2007″، في إنجازٍ جديد يعكس نجاح السلطة البحرية في مواءمة أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز والسلامة المهنية والبيئة، سعياً وراء ترسيخ ريادة دبي كإحدى التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم. وجاء الإنجاز الأخير عقب النجاح في استكمال عملية التدقيق والتفتيش الناجحة التي أجريت من قبل “تي.يو.فيه راينلاند” (TUV Rhineland)، الجهة الرائدة في مجال الاعتماد الدولي، التي منحت السلطة البحرية أيضاً تجديد اعتماد في معيار “إدارة المخاطر المؤسسية 31000: 2009″ و”إدارة أمن المعلومات 27001: 2013”.

ويأتي الحصول على الشهادات الدولية ليؤكد نجاح السلطة البحرية في ترجمة أهداف “برنامج تميز الأعمال” الذي يطابق أعلى المعايير العالمية على كافة المستويات، مع التركيز على الارتقاء بتجربة المتعاملين وإشراك الموظفين وتعزيز عمليات صنع القرار وإدارة المخاطر ودفع عجلة التطوير والتحسين المستمر وفق منهجية واضحة لتحقيق التميز المؤسسي، بما يصب في خدمة التطلعات الطموحة في الحفاظ على المكانة الريادية لدبي في صدارة العواصم البحرية الرائدة عالمياً.

وأفاد عامر علي، المدير التنفيذي لـ “سلطة مدينة دبي الملاحية”، بأنّ الحصول على اعتمادات “آيزو” في الجودة ?والبيئة والسلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر المؤسسية وأمن المعلومات يأتي استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي تقودها “سلطة مدينة دبي الملاحية” على صعيد مطابقة أعلى المعايير العالمية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية، في سبيل تعزيز ثقة الرواد والمستثمرين الإقليميين والدوليين بالقطاع البحري المحلي الذي يزخر بالفرص الواعدة، في ظل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لجعله واحد من القطاعات الخمس الرئيسة المؤثرة على مسار النمو والتنويع الاقتصادي، وصولاً إلى مرحلة “الإمارات ما بعد النفط”. ولفت علي إلى أنّ الإنجاز الأخير يأتي نتاج جهود السلطة البحرية بالحفاظ على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دبي على الخارطة البحرية العالمية.

وأضاف علي: “يدفعنا الإنجاز الجديد إلى المضي قدماً على درب التميز في مطابقة أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية التي تصب في خدمة مساعينا لحثيثة لتحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، واضعين نصب أعيننا توفير السبل الضامنة لدفع مسيرة الريادة التي تقودها دبي باعتبارها الخامسة عالمياً بين التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية عالمياً وفي صدارة “مؤشر تطوير مركز الشحن الدولي”، مدعومةً ببنية تحتية متطورة وإمكانات بحرية ولوجستية عالمية المستوى وبيئة بحرية آمنة ومتكاملة ومحفزة على التجارة والأعمال والاستثمار.”