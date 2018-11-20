الإعلان عن برنامج مهرجان طيران الإمارات للآداب 2019تحت شعار "الكلمة تجمعنا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي-الوطن:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن برنامجه لعام 2019، الذي سيقام في الفترة من 1- 9 مارس 2019، والذي يشتمل على فقرات وفعاليات لجميع الأعمار والجنسيات، ويستضيف المؤلفين والمفكرين، والمبدعين والمنظرين في شتى مجالات الفكر والثقافة.

ويستضيف المهرجان في دورة 2019، سعادة عمر سيف غباش، مؤلف كتاب “رسائل إلى شاب مسلم”، والمؤلف السعودي الأكثر مبيعًا، عبد الله المغلوث، مذيع قنوات التلفزة ومقدم قنوات الـ “يوتيوب”، ويعد كتابه “تغريد في السعادة والتفاؤل والأمل”، وكتابه “غداً أجمل”، من أشهر كتبه “. وماري روبنسون”، رئيسة أيرلندا السابقة؛ الرائدة في مكافحة تغير المناخ، ومؤلفة كتاب “عدالة المناخ: الأمل، والقدرة على التحمل، والكفاح من أجل مستقبل مستدام”، والكاتب والصحفي الكويتي طالب الرفاعي، و”جين هوكينغ”، مؤلفة السيرة الذاتية “السفر إلى اللانهاية: حياتي مع ستيفن”، التي تروي فيها فصول حياتها مع الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينغ، والتي تم تحويلها إلى فيلم ترشح لجائزة الأوسكار، و”سعود السنعوسي”، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية، وشهد الراوي، الكاتبة العراقية، التي تُعد أصغر كاتبة ضمن قائمة الجائزة العالمية للرواية العربية، حيث رُشح أول كتاب لها، “ساعة بغداد”، للجائزة. و”جيف كيني” كاتب “مذكرات طالب”، و”دوغلاس كوبلاند”، الروائي والفنان الذي عُرف بمصطلح الجيل العاشر؛ و”كساندرا كلير”، مؤلفة كتاب “أدوات قاتلة”، التي تحولت لأعمال سينمائية، وإلى مسلسل شهير يبث عبر وسائط وقنوات “نتفليكس″، و”آيان رانكين”، أسطورة روايات الجريمة، والكاتبة الكويتية بثينة العيسى، مؤلفة “خرائط التيه” ومؤسِسة منصة “تكوين”، والكثيرين غيرهم.

وبالمناسبة قالت مديرة المهرجان، أحلام بلوكي: “نرى اليوم توجهات في جميع أنحاء العالم لتصنيف الناس حسب ألوانهم وأديانهم وعقائدهم، وقد باتت فكرة “نحن وهم” تسيطر على الناس في كل مكان. ما يحتاجه العالم، أكثر من أي وقت مضى، أن يتوحد في الإنسانية. نريد أن يكون مهرجاننا نقطة التقاء للعالم، التقاء كل الأجيال والأجناس من القرّاء وغير القرّاء، ومن الرجال، والنساء، والشباب، والشابات، بغض النظر عن المنابت والأصول والتوجهات، لدينا عوامل مشتركة كثيرة، فنحن جميعاً متوحدون في الإنسانية الفريدة، ونتقاسم همومنا ومخاوفنا وآمالنا وأحلامنا، وسوف تجدوننا نخاطب كل فرد منكم في جميع جلساتنا”.

“يلتقي في مهرجان طيران الإمارات للآداب كبار المؤلفين والخبراء والمبدعين والمفكرين والمنظرين في شتى مجالات المعرفة، ويذخر المهرجان بالحوارات والمواضيع المتعددة التي تقدم المتعة والفائدة الجمّة، إضافة للمعلومات الهامة، فالمهرجان مجلس النقاشات النيره الي تقدم رؤى جديدة لكل الزائرين على اختلاف اهتماماتهم”.