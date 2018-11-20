36 ألف مستفيد من مساعدات الإمارات في الساحل الغربي لليمن

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكثر من 180 طنا من المواد الغذائية والسلع الأساسية على أهالي المديريات والمدن اليمنية المحررة بالساحل الغربي خلال الأيام الخمسة الماضية في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر اليمنية وتعزيز قدراتها على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة جراء الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد استفاد من تلك المساعدات أكثر من 36 ألف مواطن يمني معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية والغذائية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر اليمنية والتخفيف من العواقب الإنسانية الراهنة جراء انتهاكات الميليشيات الحوثية الإنقلابية.

وأضافت أن تلك التوزيعات شملت 10 مناطق محررة تقع على امتداد الساحل الغربي وتعاني ظروفا إنسانية صعبة واستهدفت تطبيع الأوضاع بها ورفع المعاناة عن كاهل أهلها الذين تأثروا من حصار الميليشيات الحوثية خلال فترة سابقة.

على صعيد متصل تواصل "الهيئة" جهودها لتفقد حالات الأسر اليمنية الصحية في المناطق النائية بالساحل الغربي وتقديم الخدمات العلاجية لها عبر العيادة الطبية المتنقلة ليصل عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية التي تقدمها بمحافظة الحديدة إلى أكثر من 4500 حالة وذلك منذ تدشينها في سبتمبر الماضي مع توفير العلاج المناسب للمرضى خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تواصل تقديم المساعدات الإنسانية ومد يد العون والمساندة للأسر اليمنية التي تعاني ظروفا صعبة جراء الوضع الإنساني الراهن على امتداد الساحل الغربي لليمن وذلك ضمن خطة إغاثية شاملة تتضمن توزيع مساعدات إنسانية وغذائية على المناطق المحررة في محافظة الحديدة.

كما أكد استمرار توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي المناطق المحررة بما يضمن توفير متطلباتهم الضرورية التي تعينهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الأحداث في اليمن.