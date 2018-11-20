الامارات | بلدية دبي تنفّذ المرحلة الثانية من نظام نقل النفايات في «الطوار»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تنفّذ المرحلة الثانية من نظام نقل النفايات في «الطوار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب عبدالكريم جلفار: «توجد حساسات وكاميرات لمراقبة عمليات تحميل وتفريغ وإنزال حاويات النفايات».

تنفّذ بلدية دبي المرحلة الثانية من مشروع النظام المتطور لجمع ونقل وتخزين النفايات في منطقة الطوار الثالثة، الذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه في منطقة الممزر خلال شهر فبراير الماضي، بهدف تحقيق الأهداف البيئية للأجندة الوطنية لعام 2021 بتحويل 75% من النفايات في الإمارة عن مسار الطمر، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية والتجارب الناجحة المطبقة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في بلدية دبي، طالب عبدالكريم جلفار، بأن النظام يتكون من قسمين أساسيين، هما التخزين والنقل، وهذه المرحلة اشتملت على توفير 350 حاوية جديدة، بحيث تكون هناك حاوية مخصصة لجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير، وأخرى لجمع النفايات المنزلية العامة، لافتاً إلى أن هذا النظام هو الأحدث والأكثر تطوراً في أنظمة الإدارة المتكاملة للنفايات، وتم تزويد مركبات جمع النفايات بأذرع تستخدم لرفع الحاويات من الجهتين بسهولة وإنزالها بسرعة وفاعلية دون تدخل العنصر البشري، وصُممت الحاوية لتكون سهلة الاستخدام لمختلف فئات المجتمع، فهي مزودة بمقابض لفتحها بالأيدي، كما أنها زودت بدواسات أرضية لتسهيل عملية التحريك والنقل.

وأشار إلى أنه من أهم نقاط القوة التي تم التركيز عليها في تنفيذ المشروع تكوين البنية الأساسية لفصل النفايات في المناطق السكنية، وتجميل المظهر العام للشوارع، ونشر ثقافة التعامل مع النفايات بطريقة سليمة. هذا وتم تخصيص مركبة ذكية لتفريغ الحاويات بمواصفات تشغيلية عالية، تتوافر فيها مميزات عدة، من أبرزها أنها آمنة وتراعي شروط السلامة، ومستوفية لمعايير وسائل النقل المستدام، وتم تصميم محركاتها لتتوافق مع المعدلات المثالية لاستخدام الطاقة وحماية البيئة، كما أن النظام المتطور الجديد يُعد أكثر أمناً من النظام التقليدي، لأن عملية تفريغ الحاوية تتم بصورة آلية، وتوجد حساسات وكاميرات لمراقبة عمليات تحميل وتفريغ وإنزال الحاويات.

من جهته، ذكر مدير إدارة النفايات في بلدية دبي، عبدالمجيد سيفائي، أن ما يميز هذا النظام المتطور هو ملاءمته للظروف البيئية في إمارة دبي، حيث تمت مراعاة العناصر المناخية في تصميم الحاوية بطريقة مبتكرة ومستدامة لتتناسب مع أجواء دبي، وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، بالإضافة إلى أنها صُممت بمواد مضادة للصدأ لمقاومة الرطوبة العالية، وهي مغلقة بصورة كاملة لمنع انبعاث الروائح المزعجة.

وأضاف أن مركبات النظام الجديد صُممت لتكون صديقة للبيئة، وتسهم في تقليل انبعاث الغازات الملوثة، مثل (ثاني أكسيد الكربون والميثان) من النفايات، لافتاً إلى أن البلدية تنفذ زيارات لـ742 وحدة سكنية في منطقة الطوار الثالثة، للتوعية بأهمية الالتزام بفصل النفايات والاستخدام الأمثل للحاويات الجديدة، وسيتم تنظيم برامج ومحاضرات توعية في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة في الطوار الثالثة.