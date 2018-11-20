روسيا مستعدة للحرب الإلكترونية القادمة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

مع قرب نهاية العام 2018، لاتزال قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لاتزال القضية مصدر قلق وتوتر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع ما تشكله من أزمات بين حين وآخر، بحيث جعلت أزمة الانتهاك الإلكتروني الروسى التي يتواصل التحقيق بها، بين تأكيد ونفي.

الخبراء الأمريكيون والأوروبيون يصفون ما حدث بأنه حملة روسية مثيرة للقلق لإعادة صياغة القواعد الإلكترونية العالمية، ولقد حصلت مؤخرا من أحد خبراء الأمن على نسخة من مشروع اقتراح روسي بشأن “اتفاقية الأمم المتحدة للتعاون في مكافحة جرائم المعلومات”، وتتضمن الوثيقة المكونة من 54 صفحة 72 مقالة مقترحة تشمل جميع التحركات الإلكترونية على الانترنت من قبل السلطات. نتيجة تلك التحليلات أوضحت أن الوضع حتى الآن غير مؤذي ولكن الخبراء يقولون بأنه من الأفضل استمرار الضغط روسيا لمنع حدوث أي أمر أكثر من ذلك.

كما أوضح العديد من كبار الخبراء السياسيين الأمريكيين أن الاتفاقية المقترحة للكرملين ستعزز من قدرة روسيا والدول الاستبدادية الأخرى على السيطرة على اتصالتها داخل دولها والتجسس على الدول الاخرى، ووصفوا المشروع الأخير أنه جزء من رغبة موسكو على مدى العقد الماضى لتشكيل هيكل ما يسميه الاستراتيجيون الروس “فضاء المعلومات”.

تم طرح الاقتراح من قبل الكرملين في مقال بالكومرسانت، وذكرت صحيفة موسكو اليومية أن وزارة الخارجية الروسية وصفت الاتفاقية بأنها محاولة “مبتكرة” و “عالمية” لتحل محل اتفاقية بودابست لعام 2001 التى وقعت عليها الولايات المتحدة و 55 دولة اخرى ولكن رفضتها روسيا وذكرت كومرسانت “أن السلطات الروسية شهدت تهديدا لسيادة البلاد” فى ميثاق بودابست.

كانت محاولة روسيا لإعادة كتابة القواعد العالمية “للفضاء الإلكتروني” من خلال الأمم المتحدة يقابلها تلاعب كبير بالتعاون الإلكتروني الذي تم الاتفاق عليه في شهر يوليو الماضي من الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس ترامب في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ. هذا وقد أوضح ترامب أن بوتين “نفى بشدة” تدخل روسيا فى الانتخابات الامريكية. ثم طرح ترامب اقتراحا بأن يشكل بوتين وحدة للأمن الإلكتروني لا يمكن اختراقها بحيث يتم حراسة القرصنة الانتخابية، والعديد من الأشياء السلبية الأخرى بصورة آمنة.

اقتراح ترامب أن تنضم أميركا إلى روسيا في الدفاع الإلكتروني أثار ضجة كبيرة في الولايات المتحدة حيث كتب أحد المعلقين على تويتر: “هذا الأمر مثل طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من المافيا تشكيل وحدة لمكافحة الجريمة معا”. لكن قد تراجع البيت الأبيض بعد تغريدة ترامب وقال مستشار الأمن الداخلي توم بوسرت للصحافيين في الرابع عشر من شهر يوليو “لا اعتقد أن الولايات المتحدة وروسيا قد وصلتا إلى هذه النقطة بعد بشأن الفضاء الإلكتروني وفكرة الشراكة بين البلدين ليست ممكنة”.

ويشارك العديد من خبراء الإنترنت الأمريكيين رأي بوسرت بأنه أي معاهدة رسمية أو شراكة مع موسكو الآن غير حكيمة، إلا أن المناقشات الهادئة لبناء الثقة قد تكون مفيدة ويمكن أن تشمل تلك الاتصالات بعض المشاركات العسكرية أو التقنية لاستكشاف كيفية تجنب الحوادث السيبرانية الكارثية التي قد تشل النظم الاستراتيجية أو تشكل خطرا نظاميا، وقد حافظ المسئولون الأمريكيون والروس على هذا الحوار لاستكشاف قواعد الانترنت، بيد أنه حتى الان كان طريقا مسدودا. رأس الروس في هذه المناقشات اندريه كروتسكيخ، وهو مسئول بوزارة الخارجية والمستشار الإلكتروني لبوتين، وعلى الجانب الأمريكي كان هناك كريستوفر بينتر، الذي عمل في البيت الابيض تحت إدارة الرئيس أوباما ومن ثم في وزارة الخارجية، وهو المنصب الذي سيتركه قريبا.

هذه الاتصالات معقولة، لكنها تتأثر بتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا. حيث توقف فريق رفيع المستوى من الخبراء بين البلدين عن الاجتماع بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2014 وقد تفككت مجموعة من الخبراء الحكوميين الذين كانوا يعملون تحت رعاية الأمم المتحدة في شهر يونيو الماضي بعد فشلها في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن تدابير تحسين أمن المعلومات، وسرعان ما اختفى اقتراح بوتين الثنائي في هامبورغ بعد تأييده لترامب السابق لأوانه. في الوقت نفسه، يواصل الروس حملتهم لتنظيم الفضاء الإلكتروني على شروطهم، من خلال حشد الحلفاء لدعم بديلهم لاتفاقية بودابست. حيث تشتكي موسكو من الإطار الهيكلي لبودابست في المادة 32 (ب)، التي تسمح لأصحاب البيانات بالتحكم في استخدامها بدلا من الحكومات إلا أن موسكو تريد السيطرة على جميع المعلومات.

حصلت روسيا على بعض الدعم العالمى لجهودها فى صنع قواعد الفضاء الإلكتروني فى اجتماع شهر سبتمبر فى شيامن بالصين لما يسمى ببلدان بريكس وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا. وقد اعترفت هذه الدول فى إعلانها الرسمى بضرورة وضع إطار تنظيمى عالمي حول مكافحة الاستخدام الإجرامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت رعاية الأمم المتحدة. وقد اعترفت الدول بمبادرة روسيا فى ايجاد مثل هذا الاتفاق الملزم.

إذا كانت أحداث العام الماضي قد علمتنا درسًا، فهو أن روسيا تعتبر المعلومات سلاحا سياسيا حاسما وتريد السيطرة على هذه المعركة المحتملة. لكن للأسف الجانب التنظيمي العالمي لهذه الحرب لا يحصل على الكثير من الاهتمام.