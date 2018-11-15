إكسبو 2020 دبي يختار أورينت للتأمين مزوداً رسمياً للمنتجات التأمينية

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

دبي – الوطن

أبرم إكسبو 2020 دبي وشركة “أورينت للتأمين” أمس اتفاقية شراكة جديدة تهدف إلى تطوير منتجات مبتكرة توفر الحماية التأمينية الشاملة الضرورية لموقع إكسبو 2020 دبي والعمليات والأنشطة التي سيشهدها، إلى جانب توفير التغطية التأمينية لأجنحة المشاركين الدوليين، وحتى الطائرات دون طيار.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح “أورينت للتأمين” المزود الرسمي للمنتجات التأمينية التي تغطي موقع إكسبو 2020 دبي وكافة العمليات والأنشطة التي تجري على أرضه من خلال حلول مخصصة الاحتياجات الفريدة لهذه الوجهة العالمية المرتقبة. إضافة إلى ذلك، سيعمل الطرفان من خلال هذه الشراكة الجديدة على تطوير حلول تأمينية مبتكرة تغطي التقنيات المرتقبة كالمركبات الطائرة أو ذاتية القيادة، وذلك بالتناغم مع التزام إكسبو 2020 بدعم وتحفيز الإبداع والابتكار بكافة أشكاله.

وستقدم شركة “أورينت للتأمين” التي تتخذ من دبي مقرا لها والمملوكة لـ”مجموعة الفطيم” العائلية، خدماتها المتميزة، عبر منصة رقمية متخصصة، لأكثر من 200 من المشاركين الدوليين، بما في ذلك شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات، ومنظمات غير حكومية، ومؤسسات تعليمية وتربوية، إلى جانب أكثر من 180 دولة مشاركة في هذا الحدث الدولي.

ووقع اتفاقية الشراكة نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي، مكتب إكسبو 2020 دبي وعمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة أورينت للتأمين.

وبالإضافة إلى تلبية كافة متطلبات الحماية والتأمين للمشاركين في إكسبو 2020 دبي، فإن المنتجات التأمينية المبتكرة التي يجري تطويرها خصيصا لإكسبو الدولي القادم لديها الإمكانية لتعزيز الكفاءة، وتحسين أسعار التأمين، وتقليص الإجراءات المكتبية، ومكافحة الاحتيال للعملاء على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها على حد سواء.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: “نسعى لتنظيم إحدى أكثر دورات إكسبو الدولي ابتكارا في التاريخ، ولهذا نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع أورينت للتأمين. إننا نتطلع قدما للعمل سوية على تطوير حلول مبتكرة تسهم في توفير الحماية وراحة البال لجميع المشاركين في إكسبو2020، بما يتيح لهم التركيز بشكل كامل على الأمر الأهم في هذا الحدث، وهو شعاره الرئيسي: تواصل العقول، وصنع المستقبل”.

من جانبه، قال عمر الفطيم، نائب رئيس مجموعة الفطيم: “إننا فخورون للغاية بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي لتطوير حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات إكسبو الدولي القادم، ويستفيد منها عملاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر أنحاء المنطقة لسنين طويلة بعد اختتام فعاليات هذا الحدث الضخم”.

وأضاف: “إن توفير تغطية تأمينية لوجهة عالمية بحجم إكسبو هي مهمة جسيمة دون شك، إلا أننا على ثقة بامتلاكنا المهارات والخبرات اللازمة لتوفير خدمات استثنائية متميزة. لقد كانت ’مجموعة الفطيم‘ جزءا محوريا من مجتمع الأعمال المحلي لما يقرب من قرن من الزمن. ومن خلال هذه الشراكة المتميزة، نتطلع قدما للإسهام بشكل فعال في مسيرة التطوير المتواصلة في الدولة على المدى الطويل”.

وإلى جانب توفير التغطية التأمينية للمباني والمنشآت المعمارية التي سيضمها موقع إكسبو 2020 دبي، ستعمل “أورينت للتأمين” على توفير تغطية المطالبات لحماية استثمارات المشاركين في الحدث الدولي، في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات العربية المتحدة للترحيب بالعالم في العام 2020.

وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 إبريل 2021. ويتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ معارض إكسبو الدولية الممتد منذ 167 عاما. ومن المتوقع أن يشارك في الحدث أكثر من 180 دولة سيكون لكل منها جناحها الخاص – وهي سابقة أخرى تحدث للمرة الأولى في إكسبو دولي.

ومن المتوقع أن يعلن إكسبو 2020 دبي عن المزيد من الشراكات في الأشهر المقبلة.