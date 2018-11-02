“أمانة تنفيذي أبوظبي” تحتفي بيوم العلم

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

قام معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برفع علم الدولة أمام مبنى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وذلك بحضور سعادة الدكتور فهد مطر النيادي مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومدراء وموظفي الأمانة العامة وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” للاحتفال بيوم العلم باعتباره رمزاً لوحدة دولة الإمارات وتلاحم شعبها، والذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” مقاليد الحكم.

وأكد معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي،أن علم دولة الإمارات العربية المتحدة سيظل شامخاً يرفرف في سماء الإنجازات، ما دمنا نعيش تحت ظل قيادتنا الحكيمة، بصلابة عزيمتها، ورؤيتها الاستثنائية وإنجازاتها المتتالية.

وقال معاليه “هذه مناسبة تحمل في طياتها العديد من معاني الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الذي سيظل مصدر إلهام لمحيطه الإقليمي والدولي، ومنارة معرفة وتنمية وتطور، بعد أن تحول في سنوات قليلة إلى نموذج عالمي للنجاح والتميز، يبهر العالم بشكل دائم بتفوقه في جميع المؤشرات التنموية”.

وأضاف معالي الأمين العام أن يوم العلم محطة نستذكر من خلالها النجاحات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات منذ تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مقاليد الحكم، مستمراً على النهج المدروس للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حاملاً راية العلم والمعرفة والتقدم والارتقاء بالمستوى المعيشي لكل من يعيش على أرض الإمارات، الدولة التي تنال احترام العالم أجمع، والتي أضحت لاعباً أساسياً على الساحة الدولية، ومركز التقاء المعارف والثقافات من شتى أنحاء العالم، وحاضنة الإبداع والابتكار، وأفضل دول العالم للعيش والعمل، وأكثرها أماناً واستقراراً.

وقال الدكتور المزروعي إن شعب الإمارات يستمد عزيمته ويستلهم عزته من قيادته، وتبقى الجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خير نموذج على ضرورة المثابرة والعمل الدؤوب من أجل المحافظة على مكانة دولة الإمارات، والإبقاء على النشاط التنموي والاقتصادي والاجتماعي بالوتيرة نفسها.

وأضاف معاليه “ثمة عوامل عديدة ساهمت في تربع الإمارات على سلم الإنجازات، على رأسها حماة الوطن وحصنه المنيع بواسل القوات المسلحة الإماراتية، الذين يسطرون أروع صور البطولة والفداء، من أجل حماية وصون مكتسبات الوطن، والذود عن حياضه، ويؤدون واجبهم الوطني على أكمل وجه، ويحظون بأقصى درجات العناية والدعم من قبل قيادتنا الحكيمة”.

كما أشاد معاليه بالوعي المعرفي الذي بات يتحلى به أبناء وبنات الإمارات، وإدراكهم لأهمية دورهم في مسيرة التنمية المستدامة، فهم رهان المستقبل، وحملة راية الأمل لقادم الأجيال، ليبقى عز الإمارات ومجدها، ويظل علم دولة الإمارات خفاقا.وام