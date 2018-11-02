شرطة أبوظبي تحتفل بيوم العلمتأكيد الولاء للوطن وقيادته الرشيدة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي – الوطن:

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أمس، بيوم العلم، وذلك برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً عالياً فوق سارية مبناها تجسيداً للانتماء والولاء للوطن والقيادة الرشيدة .

ورفع معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، قائد عام شرطة أبوظبي، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة، إن احتفال الدولة، بيوم العلم، يعبّر عن مجموعة متكاملة من الثوابت والقيم المترسّخة التي تتصدرها الوحدة الوطنية وإعلاء رمز الاتحاد بقيادة رائد مسيرة الخير والتنمية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”.

وأكد أهمية “يوم العلم” في توحيد جميع الجهود للإسهام في رد الجميل للوطن، وترسيخ مفهوم العطاء، وروح التكاتف والتآزر لدى المجتمع الإماراتي، والتي تجسدها رمزية هذه المناسبة الوطنية، وما تحمله في طياتها من معاني عميقة متجذرة لتعزيز قيم الولاء والحب والتلاحم الوثيق بين القيادة والشعب، وتنسجم مع مفهوم التسامح و”البيت متوحد” و”روح الاتحاد”.

وأضاف: “أننا نعتز بانتمائنا لدولة الإمارات، وأعمارنا وأروحانا ترخص فداءً لهذا الوطن المعطاء، مجدداً الوفاء والإخلاص والالتزام بالأمانة والمسؤولية وترسيخها في نفوسنا وأجيال المستقبل.

ورفع معالي القائد العام لشرطة أبوظبي العلم، وعزفت فرقة موسيقى الشرطة السلام الوطني للدولة، وأدى القائد العام ومديرعام شرطة أبوظبي ومدراء القطاعات والمنتسبين تحية العلم، بمشاركة عدد من الطلبة المرشحين، وطلبة المدارس.

وقال سعادة اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي إن “يوم العلم” مناسبة وطنية عزيزة نرفع خلالها راية شموخنا وعنوان عزتنا، ونقف إجلالاً لهذا العلم ،و نعبّر فيها عن محبتنا للوطن، كما نجدد العهد والولاء ببذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الاتحاد، وقيم الخير والعطاء والمكتسبات الحضارية التي أرسى دعائمها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.

وأضاف: أن هذه المناسبة العزيزة والغالية في قلوبنا تعمق، الاعتزاز بالعلم كرمز للدولة، وتمثل تعبيراً صادقاً عن المعاني الوطنية لبلادنا بما شهدته من مسيرة تطويرية حافلة بالإنجازات التي جعلت منها واحة للأمن والأمان والتقدم، والاستقرار، مؤكداً أن أبناء الإمارات سيبقون متحدون تحت راية عزيزة، يبذلون قصارى جهدهم من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية.

كما احتفلت مديريات شرطة العاصمة والعين والظفرة والمناطق الخارجية بيوم العلم تجسيدا لهذه المناسبة الوطنية التي تعكس ما حققته الدولة من إنجازات شاملة في المجالات كافة ومنها العمل الشرطي والأمني الذي استطاع تحقيق الريادة عالمياً.