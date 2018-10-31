كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تقرير: جامعات الإمارات تتفوق على نظيرتها الكورية والسنغافورية

تعتبر الإمارات وجهة دراسة أكثر شعبية من نظيراتها في شرق آسيا التي تضم جامعات ذات شهرة عالمية، مثل تلك الموجودة في كوريا الجنوبية وسنغافورة.

ووفقًا لدراسة استقصائية أجرتها مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومؤسسة BMI Media: “تتمتع الإمارات بشعبية كبيرة مماثلة لدول مثل السويد وهولندا وسويسرا ونيوزيلندا، وجميعها مقاصد طويلة الأمد للطلاب الدوليين”.

وذكرت الدراسة أن الشرق الأوسط -وخاصة دبي- يتمتع بشعبية أكبر من سنغافورة وكوريا الجنوبية، وهو أمر مثير للدهشة، نظراً لاستضافة هذه الدول بعضاً من أفضل الجامعات في العالم.

وتحتل جامعة سيؤول الوطنية المرتبة 63 في الترتيب العالمي للجامعات في تقرير تايمز للتعليم العالي لعام 2019، في حين أن جامعة سنغافورة الوطنية في المرتبة الثالثة والعشرين، وفي نفس الوقت تحتل جامعة خليفة المرتبة 301، تليها جامعة الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة 351.

ويشير التقرير إلى أن “تصنيف دولة الإمارات بين الوجهات المفضلة متقدمة على دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية يظهر المنطقة كلاعب عالمي ناشط بين وجهات التعليم الدولية التي يختارها الطلاب حول العالم”.

وتحتل الولايات المتحدة (التي اختارها 38% من المستجيبين كبلدهم المفضل؛ المرتبة الأولى، وكندا (33.8%) والمملكة المتحدة (27.4%) وألمانيا (25.4%) وأستراليا (20.7%)، بحسب موقع studyinternational.

ويشكل الهنود، الذين يعتبرون أكبر جالية وافدة في الإمارات، حوالي 30 بالمائة من سكان البلاد، ومن المتوقع أن تتجاوز الهند الصين باعتبارها أكبر مزود للطلاب الدوليين على مستوى العالم.



