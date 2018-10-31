كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شانيل تطلق نسخة حصرية من ساعتها الجديدة في دبي

للاحتفال بإعادة افتتاح متجرها الراقي في دبي مول هذا الشهر، أطلقت “شانيل” حصرياً نسخة جديدة من ساعة CODE COCO التي ستتوفر في دبي للعام المقبل فقط، قبل إطلاقها في متاجر عالمية أخرى.

ساعة CODE COCO المصنوعة من السيراميك الأسود المرصعة بعدد كبير من الأحجار الكريمة يصل سعرها إلى 64.500 درهم.

هذا الإصدار من CODE COCO يأتي من السيراميك الأسود الذي يحتوي على ميناء مرصوف بالألماس لأول مرة، وتحيط باسم العلامة التجارية للمجموعة، بحسب موقع harpersbazaararabia.

وتتوفر CODE COCO من شانيل حصرياً في متجر شانيل في دبي مول للسنة المقبلة بسعر 64.500 درهماً. ويقع بوتيك Fine Jewellery الذي أُعيد افتتاحه في Fashion Avenue.