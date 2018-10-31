كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الجديد في القرية العالمية بدبي هذا العام؟

تعود القرية العالمية في دبي بموسمها الثالث والعشرين في 30 أكتوبر، مع العديد من الإضافات وعوامل الجذب الجديدة.

وتعتبر القرية العالمية ساحة معارض ضخمة تستضيف أجنحة مخصصة لـ 78 دولة مختلفة، حيث يبيع التجار بضائع من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى وجود ألعاب وجولات ترفيهية وعروض مميزة لمجموعة من خيارات الطعام في أجواء كرنفالية واحتفالية.

وهناك مجموعة من الإضافات الجديدة لهذه الاحتفالية هذا العام، بما في ذلك بحسب صحيفة ذا ناشيونال:

– عجلة العالم، وهي عجلة فيريس بارتفاع 58 متراً توفر للركاب إطلالة على القرية العالمية ومنطقة دبي لاند المحيطة. وهذا العام، تمت إعادة تصميمها لتعرض شاشة بعرض 50 مترًا تعرض مشاهد حية من دبي.

– سوق عائم يبيع وجبات الطعام العالمية.

– تجربة كاملة للسيرك تقدم مغامرات السير على الحبال والمهرجين وعجلة الموت وغيرها.

– أرض الكرنفال تم توسيعها لتشمل أكثر من 30 لعبة من الألعاب والنشاطات الترفيهية.

– الجناح الإماراتي الموسع “عش تراثنا”، الذي سيستضيف مهرجانات تتميز بأفضل ما في الثقافة والحرفية الإماراتية.

وستستمر القرية العالمية حتى 6 أبريل، من السبت إلى الأربعاء، من الساعة 4 مساءً حتى 12 منتصف الليل، وأيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية، من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 1 صباحًا. الاثنين مخصص للنساء والعائلات فقط.

قيمة التذكرة 15 درهم للبالغين والدخول مجاني للأطفال دون سن الثالثة، وكبار السن (أكثر من 65) وذوي الهمم.