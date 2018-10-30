صحيفة: "خليفة سات" خلاصة العقل الإماراتي المبدع

ذكرت صحيفة خليجية، "لو جلس كل إنسان ليكتفي بالأمنيات أو ليلهب مخيلته بأحلام اليقظة لكانت الدنيا في غير حالها"

وبينت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "وما ينطبق على الفرد يمكن أن ينسحب على المجتمعات والدول لكن عندما تكون هناك قيادة تؤمن بشعبها الذي يبادلها الوفاء والتصميم لخير الوطن ويتم تسخير كل الإمكانات للبناء والاستثمار في الكادر البشري فالنجاح والتقدم سوف يكون نتيجة طبيعية لذلك.

وأشارت إلى أن الملحمة الوطنية "خليفة سات" والتي تم إنجازها بعقول وطنية بنسبة 100% جعلتنا جميعا ننظر بفخر واعتزاز وشموخ ونحن نرى كوكبة من أبناء الإمارات يقدمون لوطنهم مفتاح عصر جديد يدخل من خلاله إلى التصنيع الفضائي الكامل بكوادر وطاقات أبنائه الذين سلحهم بأحدث وأعقد علوم العصر.. كانت الهمة بحجم طموحات الوطن التي تطال السماء ولا تعرف الحدود والإيمان برسالة إمارات اللامستحيل كفيلة بتحقيق كل نقلة حضارية نتقدم بها على دول عريقة سبقتنا في ميادين العلوم المتطورة بالعمر الزمني بعد أن دخلنا الميادين ونحن نؤمن أن "عيال زايد" أهل لقهر كل التحديات ما دام ذلك سيصب في صالح الوطن ومسيرة تنميته.

وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أكد أن الإنجاز يوثق لمرحلة جديدة بقول سموه: "يوم تاريخي جديد لدولة الامارات" وأكد سموه ما يمثله "خليفة سات" من انعكاس لقدرات أبناء الوطن بالقول: " محطة وطنية أثبت فيها أبناء الإمارات قدرتهم .. ونضجهم .. وعلمهم".

ولفتت إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد الفخر بحسه القومي الأصيل انطلاقا من دوره كزعيم عربي كان دائما مع الأمة وقضاياها وأحوالها ويريد لها الأفضل بالقول: " نفخر بشباب الإمارات.. عيال زايد وبإنجازاتهم التي تبرهن أن العرب قادرون على المنافسة والريادة"..كما أكد سموه الاعتزاز بالنجاح والحلم الكبير الذي بات واقعا بالقول: "إنجاز إماراتي غير مسبوق بإطلاق أول قمر صناعي " خليفة سات " بسواعد إماراتية .. أحلامنا في معانقة الفضاء أصبحت حقيقة يصنعها شبابنا الذين يسطرون مرحلة جديدة من التحدي العلمي.. نفخر بشباب الإمارات".

وقالت في الوقت الذي نحزن فيه لأوضاع بعض الأشقاء في الدول العربية أو الصديقة لا نتوانى عن دعمهم لأننا ندرك تماما أن الأهم ألا يموت الأمل لديهم ومع كل إنجاز تحققه الإمارات بعزيمة أبنائها وتعزز ريادتها ومكانتها نقول لهم نحن هنا.. وقادرون.. ونمتلك الإرادة.. ومن قدم أروع الحضارات للبشرية يوما لا تنقصه العزيمة ولا التصميم ليستعيد دوره الواجب بين أمم الأرض.

واختتمت "أنه مع كل إنجاز تستنهض الإمارات همم العرب.. تهديهم الفرح والثمار التي كانت نتاج جهود أبنائها.. تتحدث باسمهم وتدعو الشباب العربي ليقف ويعمل ويثابر فهي كانت طوال تاريخها أمينة على الأمة ومصالحها وتتلمس آمالها وأوجاعها والأهم أنها لم تتأخر يوما عن الأخذ بيدها لتكون دائما حيث يجب.. "خليفة سات" خلاصة العقل الإماراتي المبدع ودليل القدرات الكامنة في عشرات الملايين من أبناء الأمة التي أخرجت للبشرية ما تستند عليه في نهضتها.. والتي نؤمن أنها تنتظر من يخرجها ويجيد تسخيرها لخير الإنسانية جمعاء.. مبروك للوطن قيادة وشعبا .. مبروك للإمارات عصرها الجديد الذي دشنته بالنور الذي يحمله أبناؤها في عقولهم وقلوبهم.