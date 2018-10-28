“الإمارات لمتلازمة داون ” تنظم ندوة حول التربية الإيجابية لذوي “أصحاب الهمم “

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مقرها الرئيس بدبي ندوة حول ” التربية الإيجابية لذوي متلازمة داون ” بالتعاون مع مركز ” أساسكو ” للتدريب والتنمية بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأولياء أمور ذوي متلازمة داون والمختصين.

تأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجمعية والمركز بهدف تعزيز التعاون المشترك ودعم أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وأسرهم وتدريبهم وتمكينهم وفق أفضل الأسس والممارسات الإيجابية .

وأعربت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون عن شكرها وتقديرها لجهود الدكتورة ندى البدري المستشارة الأسرية والمديرة العامة لمركز ” أساسكو ” للتدريب والتنمية على جهودها المميزة في خدمة أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وإسهامها في تخفيف الضغوط النفسية على الأسرة ورفدها بالمقومات التي تساعد على تخطي الصعوبات والعقبات التي تواجههم في مسيرتهم وتعزيز الطاقة الإيجابية لديهم للوصول بأبنائهم إلى أقصى درجة ممكنة من التمكين والدمج .

من جانبها قالت الدكتورة ندى البدري إن العمل الجماعي والتكاتف يؤدي إلى أفضل النتائج وأن البحث عن مصادر للاستمتاع يسهم في تحقيق الأهداف برضا وينشر الطاقة الإيجابية التي تمنح الرضا والتفاؤل.

وأكدت نوال آل ناصر نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون أهمية مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تغيير النظرة السلبية ليس في مجال الصعوبات والعقبات التي تواجهها أسر أصحاب الهمم في تربيتهم فحسب بل تتخطاها إلى الإيجابية في كافة مجالات الحياة .

بدورها أثنت عالية درويش عضوة مجلس إدارة الجمعية على محتوى هذه الندوة التي تحتاجها الأسر لتعزيز التفكير الإيجابي وتخطي العقبات .وام