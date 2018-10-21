مليحة والظفرة وخورفكان والبطائح للمربع الذهبي لكأس شباب الصالات

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

الشارقة – الوطن

أسفرت نتائج الجولة الثالثة من النسخة الأولى لبطولة كأس الامارات لشباب كرة قدم الصالات عن فوز مليحة على الظفرة 4-1 وفاز اتحاد كلباء على الذيد 9-3 ودبا الحصن على المدام 12-صفر وخورفكان على البطائح 4-1 ويذكر أن مباريات البطولة تلعب بنظام التجمع على ملعب صالة مركز ناشئة واسط في الشارقة.

وبنهاية الجولة الثالثة يرفع مليحة رصيده الى 7 نقاط منفردا بصدارة المجموعة الأولى ويليه الظفرة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبذلك يتاهل الفريقان الى نصف النهائي واتحاد كلباء في المركز الثالث برصيد 4 نقاط والذيد في المركز الرابع من دون رصيد.

وبالمجموعة الثانية أعتلى فريق خورفكان الصدارة برصيد 7 نقاط ويليه البطائح في المركز الثاني برصيد 6 نقاط ليتاهل الفريقان الى نصف النهائي ويحتل دبا الحصن في المركز الثالث برصيد 4 نقاط والمدام في المركز الرابع من دون رصيد.

وتلعب مباريات الدور نصف النهائي من البطولة يوم الجمعة القادم حيث يلتقي مليحة متصدر المجموعة الأولى مع البطائح ثاني المجموعة الثانية وخورفكان متصدر المجموعة الثانية مع الظفرة ثاني المجموعة الأولى.