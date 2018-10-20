ريجيكامب يطالب لاعبيه بالتركيز لعبور الظفرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

أبوظبي- الوطن:

أكد الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الوحدة الإماراتي، إن مواجهة الظفرة عصر اليوم السبت، ستكون صعبة، لأن الفريقين يعرفان بعضهما جيدا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة التي تقام عصر اليوم السبت، في إطار الجولة السادسة من دوري الخليج العربي “المواجهة ستكون على درجة عالية من التنافسية، ويجب علينا التحلي بالتركيز العالي، ومحاولة ارتكاب أقل عدد من الأخطاء، واستغلال الفرص المتاحة للتهديف”.

وأوضح: “الظفرة فريق جيد ولديه لاعبين على مستوى عال، وقادرون على صناعة الفارق، وسيقدمون كل شيء من أجل الفوز، وسيلعبون بطريقة دفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ويجب علنا الحذر والدخول للمباراة بإصرار عال”.

وعن غيابات الفريق، أكد أن محمد برغش، يعاني من إصابة خلال مشاركته مع المنتخب، وسيغيب على إثرها من أسبوعين إلى 4 أسابيع، وأيضا أحمد العكبري الذي تعرض لحادث سير صباح أمس الأول.

وقال: “أنا وكامل أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي الفريق، نساند العكبري، ونتمنى له الشفاء العاجل، ومن المبكر الحديث عن حالة اللاعب، ونشعر بالحزن على ما حدث، ونتمنى له الشفاء، وبالتأكيد عند توفر المعلومات، سيقوم النادي بنشر كل التفاصيل وشرح الحالة”.

وتابع: “نحن فريق قوي، ولدينا لاعبين مميزين، وأتمنى أن يكون الدوليون العائدون من المنتخب في حالة جيدة، وأن يقدموا أداءهم المميز”.

وعن الترشحات التي تصب في مصلحة الفريق على حساب الظفرة، أكد أن هذه الأمور لا تفيد، والأهم كيف سيكون أداء اللاعبين خلال المباراة.

وأردف “يجب علينا أن ندخل المباراة بإصرار عالي، وأن نكون جاهزون بنسبة 100%، وأن نتمتع بالجدية طوال وقت المباراة، من أجل تحقيق الفوز”.