الهلال الأحمر الإماراتي يرعى حفل تخرج طلاب هندسة IT بجامعة عدن

رعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حفل تخريج طلاب قسم هندسة تكنلوجيا ومعلومات بكلية الهندسة جامعة عدن، البالغ عددهم 65 طالباً وطالبة والذي أقيم، بقاعة الفخامة في مديرية المنصورة .

حضر الحفل وفد الهيئة يمثله المهندس طيب الشامسي نائب ممثل الهيئة في عدن، وعدد من الأكاديميين وأولياء أمور الطلاب.

وألقى طيب الشامسي نائب ممثل الهلال الأحمر الإماراتي عدن كلمه رحب فيها بكل الحضور .

وهنأ ، الخريجين وأولياء أمورهم وأقاربهم بمناسبة مسك الختام الاحتفال بالتخرج ، متمنيا للخريجين مستقبل مشرق وواعد يساهم في خدمة مجتمعة ووطنه ، وأكد الشامسي أن دعم العملية التعليمية في المدرسة والكلية والجامعة في عدن والمحافظات المحررة عبر الهلال الأحمر الاماراتي ومنها رعاية تخرج طلاب كليات جامعة عدن ومشاركتهم الفرحة يأتي استجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة ، حفظه الله ، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، والتي تحرص كل الحرص وتحثنا على تذليل الصعاب لإخواننا في اليمن في مختلف المجالات ومنها التعليم .

وأكد الشامسي أن التعاون والتواصل بين الهلال الأحمر الإماراتي وقيادة جامعة عدن طيبة وشهدت في المرحلة الأولى من عام زايد تنفيذ عدد من الأنشطة والمسابقات والأيام القادمة ستكون هناك العديد من البرامج والانشطة التي تنظمها الجامعة والهلال الأحمر الإماراتي عونا وسندا في سبيل انجاحها لتعزيز نجاح سير العملية التعليمية .

الخريجة المهندسة / نسرين أحمد ،رئيس اللجنة التنظيمية قالت نحن اليوم نتوج مسيرة استمرت خمس سنوات من الدراسة في كلية الهندسة قسم تكنلوجيا ومعلومات وسعداء جدا بتخرجنا ، وأضافت أن الدفعة تتكون من “65” منهم 22 مهندس و43 مهندسة، وعبرت “نسرين” عن شكرها وتقديرها للهلال الإحمر الإماراتي على دعمه السخي ورعايته لحفل تخرجهم مشيدة باهتمام الهلال للطالب الجامعي الخريج في مناسبة غالية ومهمة وفرحتها محصلة لسنوات من التحصيل العلمي في صرحنا العلمي كلية الهندسة جامعة عدن .

وتحدث الخريج المهندس /مساعد أحمد مساعد فرحتنا بهذا اليوم لا توصف ، نحتفل بتخرجنا مع الأهل والأحباب والاصدقاء ، وأشاد مساعد ، بدولة الامارات العربية المتحدة وذراعها الانساني الهلال الأحمر على اللفتة الكريمة التي يقدمها للطلاب الخريجين في ظل وضع صعب تعيشه بلادنا والحصول على دعم ورعاية للحفل يحتاج بحث طويل وتحديدا في الآونة الأخيرة ، وعبر عن شكره وتقديره للهلال الأحمر على رعايته وعلى حضوره ومشاركة الطلاب فرحتهم .

شهد الحفل فقرات فنية متنوعة وزفة للخريجين وتكريم للطلاب واللجنة والمنظمة وللهلال الأحمر الإماراتي على رعايته للحفل .