الزعيم ينتزع الصدارة بهدف كايو في مرمى الظفرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

ارتقى العين إلى صدارة المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي بعد فوزه على الظفرة بهدف نظيف، في المباراة التي احتضنها استاد طحنون بن محمد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الكأس أمس .

سجل كايو فرنانديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27، ورفع الزعيم رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب متفوقًا على النصر بفارق الأهداف، في حين ما زال في رصيد الظفرة أربع نقاط في المركز الرابع.

بدأت المباراة سريعة وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة. أول تهديد على المرمى كان من نصيب الظفرة من تسديدة في الدقيقة السادسة من البرازيلي ديغو ريغوناتو. ورد العين بتسديدة قوية على مرمى فرسان الغربية من البرازيلي كايو فرنانديز في الدقيقة 20.

عاد كايو ليهدد دفاعات الظفرة مجددًا، ونجح هذه المرة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27، بعد هجمة منظمة مشتركة بينه وبين سعد خميس الذي مرر بينية رائعة سددها كايو لتسكن شباك خالد السناني.

استحوذ العين على الكرة في معظم فترات الشوط الأول، واستمر تهديد كايو لمرمى فرسان الغربية وكاد اللاعب المتألق أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 37 ولكن السناني أنقذ مرماه ببراعة.

بدأ العين الشوط الثاني بالضغط على دفاعات الظفرة بقيادة كايو الذي راوغ وحاول صنع فرص لتعزيز الهدف ولكن دفاع الظفرة لم يسمح له بالمرور.

سدد محمد خلفان على مرمى فرسان الغربية في الدقيقة 54، وبعدها بأربع دقائق سدد كايو من ضربة ثاتبة ولكن التسديدتين لم تعرفا الطريق إلى الشباك.

تناقل لاعبو العين الكرة في وسط الملعب للسيطرة على مجريات المباراة، وحرموا الظفرة من تشكيل أي خطورة على مرماهم.

أول هجمة خطيرة للظفرة كانت في الدقيقة 69، ونفذ ديغو ريغوناتو ضربة ركنية وصلت الأوروغوياني نقولا ميليسي لكنه عجز عن هز شباك الحارس حمد المنصوري في الدقيقة 69.

هدأت المباراة في دقائقها الأخيرة، وحاول عبد الله الرفاعي لاعب الظفرة تسجيل التعادل في الدقيقة 86 من تسديدة قوية لكنّ الدفاع أبعدها.

صنع ميليسي أخطر فرصة حقيقية على مرمى العين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عندما مرر كرة بينية رائعة وضعت سهيل المنصوري في مواجهة المرمى ولكن الأخير عجز عن التسجيل لتنتهي المباراة بفوز العين بهدف نظيف وصعوده إلى الصدارة برصيد تسع نقاط في حين توقف رصيد الظفرة عند أربع نقاط في المركز الرابع.