الإماراتي ميرزا يتطلع إلى إنهاء موسمه بنتيجة مميزة في سباق قوانغشي

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أبوظبي- الوطن

يشارك الإماراتي يوسف ميرزا في آخر تشكيلة لفريق الإمارات لموسم الجولة العالمية 2018 التي ينظمها الاتحاد الدولي للدراجات، حيث يتوجه البطل الإماراتي إلى الصين للمشاركة في جولة قوانغشي (16 – 21 أكتوبر). وسيوفر النجم الإماراتي الدعم لقائد الفريق فابيو آرو الذي يتطلع إلى إنهاء هذا الموسم بتحقيق أول فوز له لصالح فريق الإمارات.

وسينضم إلى الثنائي في جنوب الصين عدد من زملائهما في الفريق، بمن فيهم يان بولانك، وألكسندر ريابوشينكو، وبين سويف، وماتيو بونو، وأوليفييرو ترويا. وسيقود الفريق خلال سباق المراحل الست المديران الرياضيان فيليب مودوي وبرونو فيتشينو.

وفي معرض حديثه عن السباق المقبل، قال يوسف ميرزا: “كان هذا الموسم الأكثر روعة بالنسبة إليّ – وهو موسمي الثاني كدراج محترف. حيث تمكنت من الاحتفاظ بلقب البطولة الإماراتية لسباقات الطرق، وبطولة السباقات ضد الزمن للأفراد، فضلاً عن فوزي في بطولة سباقات الطرق الآسيوية. كما خضت تجربة مميزة مع الفريق خلال الجولة العالمية، حيث جلت العالم وشاركت في السباقات إلى جانب ألمع وأفضل الدراجين في العالم. وكان ارتدائي لقميص فريق الإمارات خلال أكبر مرحلة شرفاً كبيراً لي، وأريد أن يفخر بي الفريق ودولة الإمارات من خلال بذل أقصى جهودي خلال آخر سباق لهذا الموسم”.

من جانبه، قال البطل الإيطالي السابق فابيو آرو: “هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في سباق في الصين خلال مسيرتي الرياضية، وأنا متحمس لخوض هذه التجربة واستكشاف بلد جديد. وكما هو الحال في السباقات الأخيرة التي شاركت فيها، لن أكون تحت ضغوط كبيرة لتحقيق نتائج جيدة في الصين؛ ومع ذلك فإنني سأقدم أفضل ما في وسعي خلال هذا السباق. سأبذل قصارى جهدي، وسنحاول إلهاب حماس المشجعين ورفع علم الفريق”.

وانضمت جولة قوانغشي إلى الجولة العالمية العام الماضي. ويعد مسار السباق مشابهاً جداً لمسار العام الماضي، إلى جانب تغيير رئيسي وحيد في المرحلة الثانية؛ حيث تبدأ المرحلة من منطقة بيهاي وتنتهي في كينشو. وتتألف الجولة من ثلاث مراحل مستوية وثلاث مراحل جبلية. وتعد المرحلة الخامسة الأكثر صعوبة بالنسبة إلى الدراجين، وهي المرحلة الوحيدة التي تمتد على مسافة تزيد على 200كم، وتتضمن مسافتي تسلق من التصنيف الثالث، ومسافة تسلق من التصنيف الثاني، ومسافة تسلق من التصنيف الأول. ومع ذلك، يجب على الدراجين المتقدمين أن يتوخوا الحذر خلال مسافة التسلق النهائية التي تمتد على طول 34كم، حيث من المتوقع أن نشهد سباق سرعة بين المجموعة قبيل خط النهاية