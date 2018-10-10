الامارات | محاكمة خليجي بتهمة محاولة اغتصاب شقيقة زوجته

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة خليجي بتهمة محاولة اغتصاب شقيقة زوجته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلل موظف خليجي 29 عاماً إلى غرفة شقيقة زوجته فجراً وحاول اغتصابها، وزعم أنه كان يرغب في حل خلافات بينها وبين زوجته، وباشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة الموظف بتهمة الشروع في اغتصاب شقيقة زوجته (خليجية)، بعد أن تسلل إلى غرفتها عبر النافذة واعتدى عليها إلا أنها تمكنت من مقاومته والهروب إلى الحمام وإغلاق الباب على نفسها، ثم اتصلت بزوجها وأبلغت شرطة دبي التي ضبطته وأحالته إلى النيابة العامة.

وقالت المجني عليها 29 عاماً في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، إن الواقعة حدثت في الساعة 3:55 فجراً حين كانت نائمة في غرفتها، إذ تسلل المتهم إلى منزلها ثم دخل الغرفة، وتحدث معها في البداية عن خلافات بينها وبين شقيقتها، ثم أمسك يدها بقوة وكمم فمها وحاول اغتصابها، فركلته وتمكنت من الإفلات والدخول إلى الحمام وظلت بداخله، وحين خرجت اكتشفت أن المتهم لاذ بالفرار. وذكر زوج المجني عليها أنه كان خارج الدولة وتلقّى اتصالاً من زوجته وأخبرته أن المتهم تسلل إلى غرفة نومها من خلال النافذة وحاول اغتصابها، فطلب منها إبلاغ الشرطة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وأقرّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه تسلق جدار منزل المجني عليها، ثم دخل غرفة نومها من خلال النافذة، لكنه أنكر قيامه بذلك أمام المحكمة في جلسة عقدت أمس.

فيما كشف تقرير الطب الشرعي بعد فحص المجني عليها، أنها أصيبت برضوض نتيجة اصطدامها بحافة خادشة يمكن أن تحدث نتيجة خدش بالأيدي، وقرّرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 28 أكتوبر الجاري.

- المتهم أقرّ في تحقيقات النيابة بتسلق جدار منزل المجني عليها ودخول غرفة نومها وأنكره أمام المحكمة.