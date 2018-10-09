الامارات | محمد بن زايد: العالم العربي بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في مجال التكنولوجيا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: العالم العربي بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في مجال التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن المستقبل يعتمد على مدى القدرة على مواكبة التطور التكنولوجي في مختلف المجالات، وقال إن العالم العربي بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في مجال التكنولوجيا خصوصاً الذكاء الاصطناعي، الذي يتزايد اهتمام العالم به بشكل كبير، إذا ما أردنا بالفعل أن نضمن مستقبلاً واعداً ومستداماً للأجيال الحالية والمقبلة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن على العرب أن يستثمروا بشكل كبير في الموارد البشرية وأن يركزوا بشكل خاص على الشباب الذين يمثلون أمل أوطانهم وأمتهم لاستعادة دورهم الحضاري وضمان مستقبل مشرق لهم.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه أمس، في مجلسه بقصر البحر في أبوظبي وفد «تحالف عاصفة الفكر» برئاسة مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي المشارك في «ندوة تحالف عاصفة الفكر» النسخة السابعة التي ينظمها المركز تحت عنوان: «المستقبل العربي في عصر التكنولوجيا».

وتبادل سموه مع أعضاء الوفد الذي يضم نخبة من المفكرين العرب أطراف الحديث بشأن المستقبل وضرورة التخطيط والاستعداد له بشكل علمي ومنهجي.

وبدأت النسخة السابعة من ندوة «تحالف عاصفة الفكر» أعمالها، وتناولت في نسختها السابعة إحدى أهم القضايا التي ترتبط بمستقبل التنمية في العالم العربي وهي «المستقبل العربي في عصر التكنولوجيا»، بعد أن أصبحت التكنولوجيا الحديثة، خصوصاً الذكاء الاصطناعي، تتغلغل بصورة متزايدة في مختلف جوانب الحياة.