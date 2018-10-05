شكرا لقرائتكم خبر عن «كتَّاب الإمارات» يفتتح موسمه الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت شعار «زايد.. ذاكرة شعب وهوية وطن»، يفتتح اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات موسمه الثقافي للعام 2018-2019 باحتفالية تعقد في فرع الاتحاد بالمسرح الوطني في أبوظبي، عند الساعة السابعة من مساء الاثنين المقبل وتشتمل على: كلمة حبيب الصايغ رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، يليها تكريم لكل من الشاعر أحمد العسم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السابق، والشاعر سالم أبو جمهور القبيسي رئيس الهيئة الإدارية السابق لفرع الاتحاد بأبوظبي، ثم أمسية شعرية وطنية يشارك فيها كل من الشعراء: ربا شعبان، وزينب البلوشي، ومحمود جمعة، ونشيرة الجابري، ونعيم عيسى، وهدى السعدي، ومحمد مبارك الرشيدي وتتخللها فقرة موسيقية للفنان الإماراتي طارش الهاشمي، إضافة لمعرض فني تشكيلي للفنان الهندي حبيب رحمن، يحتوي على 60 لوحة توثق لحياة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويشارك في الأمسية الشعرية كما يقوم بدور عريف الحفل الشاعر المعروف حمدان الدرعي.

وكانت اللجنة الثقافية قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة فاطمة المعمري، عضوة مجلس إدارة الاتحاد، مديرة إدارة البرامج الثقافية، وأقرت البرنامج الثقافي للأشهر الثلاثة المقبلة في كل من المقر الرئيسي للاتحاد في الشارقة، وفروع الاتحاد في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وقالت المعمري: «لقد عمدنا في برنامج الأنشطة المقبلة بالاتحاد إلى استثمار جهود رواد العمل الثقافي وكذلك استقطاب الشباب في هذا المجال، وقد اعتمدنا دورة أنشطة أسبوعية بين إمارات الدولة التي تنتشر فيها فروع الاتحاد، بحيث لا يقل عدد الفعاليات عن أربع فعاليات أسبوعياً، مع مراعاة التنوع وضمان تغطية الأجناس الإبداعية والقضايا الثقافية كافة، والبعد عن التكرار والرتابة ومراعاة خدمة برنامجنا الثقافي استراتيجيات دولة الإمارات (2021) و(2071)، وأبوظبي (20-30)، والهدف أن يكون اتحادنا أداة فاعلة في تحقيق ما تصبو إليه بلادنا، وندعو أعضاء الاتحاد بشكل خاص، والجمهور بشكل عام، إلى التفاعل وإثراء هذه الأنشطة نحو تعميم فائدتها المرجوة، وفي الخطة إقامة أنشطة ثقافية في أماكن الطلاب والشباب خارج المقر الرئيسي وفروع الاتحاد».