الحوثي يتحدى السفير الإماراتي في واشنطن

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© REUTERS / Abdel Hadi Ramahi
وأضاف: "اعلنوا تبنيكم فقط للهجوم الذي استهدف العرض الإيراني العسكري".
وتابع: "بعدها استمروا في مهازلكم وعنترياتكم بقتل الأطفال، وفي خزيكم بتجويع وحصار الشعب اليمني مع حلفكم الإرهابي".
وكانت وسائل إعلام ذكرت أن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، قال خلال كلمة بمؤتمر في نيويورك بعنوان "متحدون ضد إيران النووية"، الثلاثاء، إن اليمن هو المكان الأكثر منطقية وسهولة لمواجهة إيران.
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