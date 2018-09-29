سياحة أبوظبي تفوز بجائزة “أفضل هيئة سياحة” ضمن جوائز “تي تي جي ترافيل” البريطانية

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أبوظبي – الوطن

فازت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بجائزة “أفضل هيئة سياحة” ضمن جوائز “تي تي جي ترافيل” السنوية التي أقيمت يوم الاثنين 17 سبتمبر في لندن.

ونالت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي المركز الأول في فئة “أفضل هيئة سياحة”، متقدمة على الجهات المرشحة الأخرى ومنها “بربادوس للسياحة والتسويق”، والعلامة التجارية التي تمثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأيرلندا، وسياحة جنوب أفريقيا، والديوان الوطني التونسي للسياحة، وسياحة وفعاليات كوينزلاند، وسياحة أستراليا.

وتحظى هذه الجوائز بأهمية كبيرة، باعتبارها أحد أصعب الفعاليات التي تكرم التميز في قطاع السفر والسياحة، حيث يخضع المرشحون النهائيون لعدد من المراحل، بما في ذلك تصويت وكلاء السفر والسياحة ومنظمي برامج العطلات والجولات الخارجية، ثم لجنة تحكيم من أبرز الخبراء في هذا القطاع ومحرري مجلة “تي تي جي”.

وأشادت لجنة التحكيم بمكتب الدائرة الخارجي في المملكة المتحدة، وجهوده لتعزيز أطر التعاون مع وكلاء السفر البريطانيين من خلال تنظيم فعاليات ودورات تدريبية وورش عمل بالإضافة إلى رحلات تعريفية إلى أبوظبي. وأشارت اللجنة بصفة خاصة إلى نمو عدد النزلاء من المملكة المتحدة بالمنشآت الفندقية في الإمارة بنسبة 13?، وأثنوا على ريادة الدائرة في تطوير قنوات مبتكرة وفعالة للتواصل مع الشركاء التجاريين، وتزويدهم بالدعم والموارد المطلوبة. وأحرزت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أعلى رصيد من أصوات وكلاء السفر.

وقال سعادة سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “يشرفنا الحصول على هذه الجائزة، ونشكر جميع الوكلاء والشركاء الذين منحونا أصواتهم إلى جانب فريق عمل ومحرري مجلة “تي تي جي”. لقد كانت الأشهر الـ 12 الماضية حافلة بالإنجازات لوجهتنا السياحية التي شهدت افتتاح “متحف اللوفر أبوظبي” و”عالم وارنر براذرز أبوظبي” بالتزامن مع النمو الكبير والمطرد في عدد زوارنا من المملكة المتحدة التي حافظت على موقعها كثالث أكبر أسواقنا السياحية الخارجية من ناحية عدد النزلاء البريطانيين بمنشآتنا الفندقية”.

وتعتبر جوائز “تي تي جي ترافيل” من أبرز الفعاليات السنوية في قطاع السفر والسياحة في المملكة المتحدة. وأقيمت مراسمها هذا العام في مسرح الليسيوم في لندن، قبل حفل الاستقبال المسائي في فندق سافوي. وقدم الحفل الممثل الكوميدي البريطاني آلان كار أمام جمهور كبير ضم 650 من العاملين في قطاع السفر والسياحة والعطلات.