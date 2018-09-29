انطلاق سباق الضبعية للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً اليومبمشاركة 134 محملاً شراعياً و14 تراثياً

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أبوظبي- الوطن:

ينطلق اليوم السبت سباق الضبعية للمحامل الشراعية فئة “43” قدما، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي.

وتبدأ فعاليات السباق بكاسر الأمواج في الثامنة صباحاً حيث تجتمع القوارب عند سارية العلم للفحص الفني قبل التوجه لمنطقة المعترض التي تعتبر احدى المغاصات القديمة، حيث ستكون الانطلاقة مع الرياح البحرية المتوقعة بين الواحدة والنصف والثانية ظهراً، ويتوقع ان تكون نهاية السباق بين الرابعة والرابعة والنصف، على ان يكون التتويج في الخامسة مساء.

وأوضح السيد أحمد عبد الله المهيري مدير إدارة السباقات والأنشطة البحرية بنادي تراث الإمارات اكتمال جميع الاستعدادات التي تكفل التنظيم الجيد والمحكم للسباق بما يليق بمكانة الجهة المنظمة، مشيراً إلى أن السباق سينطلق بمشاركة 134 محملاً شراعياً و 14 محملاً تراثياً.

وكان التسجيل للسباق انتهى أول أمس الأول بعدما ظل مفتوحاً طوال الأيام الماضية، فيما جرت طوال يوم أمس إجراءات التقييم والفحص الفني للمحامل المشاركة في السباق.

يذكر أن السباق الذي ينظمه النادي سنوياً يعد تظاهرة تراثية تسلط الضوء على الموروث البحري الغني للدولة وتحيي مهارات الإبحار التقليدية، حيث يقطع المشاركون فيه حوالي 20 ميلاً بحرياً من منطقة مياه المعترض وحتى كاسر الأمواج.

وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة التجمع في الضبعية نشاطا مهما للبحارة وهم يقومون بتجهيز محاملهم وأشرعتهم للدخول إلى نقطة الانطلاق نحو التنافس لتجاوز 20 ميلا بحريا وهي اكبر مسافة في سباقات الشراع، تقام في الوقت نفسه مظاهر احتفالية تراثية اعتاد البحارة على تقديمها على متن قواربهم مثل إحياء المهن البحرية القديمة من صيد السمك بالطرق التقليدية وتجفيفه وتمليحه، بالإضافة إلى عرض بعض الأدوات التراثية المستخدمة في رحلات الغوص القديمة وتقديم النهمات البحرية المعروفة وسط أجواء من إحياء روح الحياة البحرية حينما كانت مثل هذه السباقات تتحول إلى مهرجان إنساني يلتقي فيه البحارة من كافة المناطق وتبرز من خلال هذا اللقاء مجموعة من فنون ومهن البحر التي تستعيد روح وحياة الآباء والأجداد حيث تسعى إدارة النادي من خلاله إلى المحافظة على هذه المفردات التقليدية في عالم البحر الذي كان احد أهم روافد الحياة عند أبناء المجتمع الإماراتي القديم.