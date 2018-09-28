الامارات | محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية.. ويؤكد أهمية صون التراث الإماراتي.

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية.. ويؤكد أهمية صون التراث الإماراتي. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض و تحتفي فعاليات دورته الــ/ 16 / هذا العام بمئوية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ".



واطلع سموه خلال الزيارة على مشاركات عدد من الأجنحة والشركات الوطنية والأجنبية التي تعرض أحدث التقنيات والمستلزمات والأساليب المستخدمة في الصيد والفروسية.. إضافة إلى معارض الصور النادرة لممارسة الصيد والفروسية.



و استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جولته في أجنحة المعرض إلى المشاركين والعارضين الذين أكدوا أهمية هذا الملتقى التراثي والثقافي الدولي الذي يستقطب آلاف الزوار من محبي رياضات الصيد والفروسية في دول المنطقة والعالم.



و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة المعرض الدولي للصيد والفروسية في أبوظبي.مؤكدا أنه يجسد جانبا مهما من العراقة والأصالة الإماراتية والعربية وإرث الآباء والأجداد الذي نفاخر به ونحرص على المحافظة عليه مشيرا إلى الاهتمام الذي أولاه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه برياضة الصيد بالصقور والفروسية والحفاظ على مقومات البيئة المحلية المتنوعة والغنية وتنميتها والتعريف بها باعتبارها موروثا وطنيا هاما.



وقال سموه ان صون التراث الإماراتي وتوجيه الجهود لإثراء الساحة المحلية بالأنشطة والأعمال التي تربط الأجيال به مطلب ضروري.. مشيرا إلى أهمية أن يظل أبناء الوطن على علاقة وطيدة وراسخة بتراثهم .. فالتقدم والتغير سمة العصر وتحقيق الانجازات والتطور يجعلنا أكثر تمسكا بهذا الإرث الكبير.



و ثمن سموه دور مختلف المؤسسات المشاركة في هذه النوعية من الفعاليات التي تهدف من خلال جهودها لإثراء الساحة المحلية بالأنشطة والبرامج التراثية.



