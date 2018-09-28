ريم الهاشمي تبح تعزيز التعاون مع أمين “التكامل” بأمريكا الوسطى والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أمس، معالي فينيسيو سيريزو الأمين العام لنظام التكامل بأمريكا الوسطى ورئيس جمهورية جواتيمالا السابق، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في نظام التكامل بأمريكا الوسطى، خاصة في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من ‎القضايا الإقليمية والدولية، ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كما التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التعاون والشراكة بين دولة الامارات والبرنامج الغذاء العالمي.

وأشاد المدير التنفيذي للبرنامج بالمساهمات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة وساعدت في توفير المساعدات الغذائية الأساسية للأسر، وبالتالي إنقاذ ملايين الناس حول العالم.وام