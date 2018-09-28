حسين الحمادي: استشراف المستقبل يبدأ من القدرة على تحقيق واختيار النظام التعليمي الذي نتطلع إليه في الوطنخلال ملتقى " شركاء في إعداد قادة الم

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Watan Newspaper قدمت بواسطة

الخميس: الوطن

أكد معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن المدرسة الإماراتية تمثل نموذجاً فريداً لمنظومة تعليم تواكب العصر وتلبي توجيهات القيادة الرشيدة بشأن إعداد الطلبة للمستقبل، وتزويدهم بالعلوم والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق أجندة مئوية الإمارات 2021، وما يرتبط بها من محاور تتعلق بالمشروعات الكبرى بدولة الإمارات العربية المتحدة وفي مقدمتها مشروع الإمارات إلى المريخ والذكاء الإصطناعي وغيرها من المشاريع والمجالات التنموية التي تعزز من نهضة الوطن وريادته محلياً واقليمياً ودولياً .

واشار معاليه إلى أن المدرسة الإماراتية تفتح في خصائصها منظومة متكاملة من القيم الإماراتية الأصيلة التي ترسخ الهوية الوطنية لدى الطالب، وتفتح مداركه على آفاق العصر بكل ما يشهده من تطورات علمية وتقنية وإبداعية في جميع المجالات، مؤكداً على الدور الذي تنهض به المدرسة الإماراتية في إعداد وتأهيل الطلاب والطالبات، لمواكبة ما يشهده العالم من تطور وتقدم علمي، وذلك في اطاراً شاملاً من الحفاظ على خصوصية مجتمع الإمارات في هذا الصدد .

جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح ملتقى ” شركاء في إعداد قادة المستقبل ” الذي نظمته مدارس الإمارات الوطنية برعاية وحضور معالي حسين الحمادي أمس في مجمع محمد بن زايد و بحضور سعادة سارة مسلم من دائرة التعليم و المعرفة و وفد من وزارة التربية و التعليم و سعادة د. عبدالله المغربي رئيس اللجنة التنفيذية في مدارس الإمارات الوطنية و أعضاء من مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية و 200 مدرسة خاصة على مستوى إمارة أبوظبي.

وأكد معاليه على أهمية ترسيخ ا?طر الداعمة لبناء منظومة تعليمية متميزة يتشارك فيها القطاعين الحكومي والخاص العمل سوية وصولا إلى مأسسة قاعدة صلبة تتيح إزدهار التعليم واستدامة بنائه لننطلق من خلالها نحو العالمية.

كما أشار معاليه أن التغيير سمة العصر والدول التي تواكب التغيرات المتلاحقة في شتى الميادين هي التي تستمر انجازاتها وتظل في المقدمة. وهو ا?مر الذي استدعى إحداث تغيير جذري في نظامنا التعليمي من خلال ا?خذ بأفضل النماذج التي تحاكي واقعنا ومجتمعنا وتطلعاتنا وتضمن لنا مخرجات فائقة الجودة.

كما أن دعم القيادة هيأ لانطلاقة مستدامة للمدرسة الاماراتية والتطوير المستمر للتعليم، وما وصلنا اليه اليوم من مراحل متقدمة في التطوير بالتعليم مرده الدافعية والحماسة والتوجيهات المباشرة من القيادة للاستمرار بالعمل وعدم التباطؤ في مساعي التحديث والبناء المحكم.

كما أكد معاليه على التعليم القائم على المهارات والمعرفة الحديثة وليس التلقين والحفظ كان الهدف المحوري ضمن خطط التطوير.. أردنا بذلك تعليما يعتمد على النوعية فرؤيتنا المستقبلية تكمن في تحقيق تعليم ابتكاري لبناء مجتمع ابداعي وريادي. و إن نظام التعليم المطور ا?ن أصبح يوفر متسعا وخيارات عديدة للطالب من خلال طرح مسارات تعليمية متنوعة تحاكي قدراته وميوله ورغباته بل ويمنح الموهوبين والمتفوقين فرصا أكبر للابداع والتطور ليكونوا فيما بعد صناع الحداثة ورواد العلم وعلماء المستقبل.

وكانت فعاليات الملتقى قد بدأت بكلمة ترحيبية القتها الأستاذة أمل العفيفي عضو مجلس الإدارة نيابة عن مدارس الإمارات الوطنية، اشادت فيها بتميز المدرسة الإماراتية ودورها في النهوض بالتعليم، مؤكدة على أن المدرسة الإماراتية تترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة للوصول إلى نظام تعليمي متطور يوازي النظم العالمية المرموقة، ويأخذ بأحدث الممارسات التعليمية والتطبيقية، في إعداد الطلبة للمستقبل.

واشارت العفيفي إلى اعتزاز مدارس الإمارات الوطنية بدعم جهود وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في امارة أبوظبي بشأن اطلاق مبادرات، ومشاريع تدعم النهوض بالتعليم، وترسخ من دوره ومسيرته في خدمة الوطن، مؤكدة على أن مدارس الإمارات الوطنية وهي تنظم هذا الملتقى الحيوي إنما تترجم توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في أن تكون مدارس الإمارات الوطنية في مصاف المؤسسات التعليمية المرموقة التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة في الوصول إلى تعليم حديث ومتطور يواكب عصر المعرفة .

وكان معالي وزير التربية والتعليم قد اطلع على معرض لإبداعات طلبة مدارس الإمارات الوطنية الذي قدموا خلاله مشروعات تتعلق بالابتكار و الهندسة و الفنون و الأدب.

كما اهدى طلبة مدارس الإمارات الوطنية لمعاليه لوحة فنية عن عام زايد من إبداعات الطلبة كرمز شكر و تقدير للجهود المبذولة.

وقد تضمن الملتقى جلسة ثانية بعنوان ” طموحات وتحديات قطاع التعليم الخاصة لتحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021″ شهدها معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وسعادة سارة مسلم المدير التنفيذي لضمان الجودة بقطاع التعليم الخاص بدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وقدم معاليه خلال الجلسة نبذة سريعة حول الدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التعليم الخاص على مستوى الدولة، وتوفير بيئة محفزة لهذا القطاع بما يجعله شريكاً أساسياً للعملية التعليمية. ومن جانبها أجابت سعادة سارة مسلم على أسئلة الحضور و ممثلي المدارس الخاصة.

كما شكر معاليه إدارة مدارس الإمارات الوطنية على هذه المبادرة و أهميتها في تبادل الخبرات بين إدارات المدارس الاخرى في الميدان التربوي و تعزيز شراكة المدارس في إعداد قادة المستقبل.