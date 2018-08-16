الامارات | «كليفلاند أبوظبي» يجري 13 ألف جراحة العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن «كليفلاند أبوظبي» يجري 13 ألف جراحة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كليفلاند أبوظبي وصل إلى قدرته الاستيعابية الكاملة البالغة 364 سريراً. من المصدر

أعلن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أحد مرافق شبكة «مبادلة»، عن الوصول إلى قدرته الاستيعابية الكاملة البالغة 364 سريراً، واستمرار حالات دخول المستشفى في الارتفاع بشكل طردي مع زيادة عدد الأسرّة، لتصل إلى 7223 حالة، وتجاوز عدد زيارات مرضى العيادات الخارجية 400 ألف زيارة في عام 2017 بزيادة 38% على 2016، وإجراء أكثر من 13 ألف عملية جراحية بزيادة 42%، فيما استقبل قسم الطوارئ 47 ألفاً و692 زيارة، بارتفاع 20%.

وأفاد الرئيس التنفيذي للمستشفى، الدكتور راكيش سوري، بأن مكتب المستشفى الأكاديمي نفذ عدداً من البرامج الحيوية التي من شأنها توفير الدعم لمقدمي الرعاية في المستشفى، بمن فيهم مقدمو الرعاية الإماراتيون، في كل مرحلة من مراحل مسيرتهم المهنية، ومنها برنامج التدريب الداخلي للأطباء، الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه حاليا بالتعاون مع «كليفلاند كلينك» في الولايات المتحدة الأميركية.

وأظهرت إحصاءات الأداء السنوي لعام 2017 الصادرة عن المستشفى، استقباله أكثر من 1000 مريض محالين من مستشفيات أخرى، بزيادة 121% على عام 2016، كما سجل استجابة لـ715 ألفاً و156 طلباً لصرف أدوية، بزيادة 45%، كما بلغ معدل انتظار المرضى لرؤية الطبيب 11 دقيقة منذ وصولهم.

وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل المستشفى أكثر من 14 ألف زيارة لأخصائي التغذية السريرية، بزيادة 56%، وتم تسجيل 27 ألف زيارة لأخصائيي العلاج وإعادة التأهيل، بارتفاع 50%، بالإضافة إلى تنفيذ ما يزيد على 55 ألف إجراء طبي لعلاج حالات متعلقة بالجهاز التنفسي، بارتفاع 12%، كما نفذ المستشفى نحو 940 ألف فحص مخبري، بزيادة 27%، وإجراء أكثر من 75 ألف فحص بالأشعة.

وأوضحت الإحصاءات أن المرضى الإماراتيين يشكلون 84% من عدد المرضى المستفيدين من خدمات المستشفى.

إنجازات طبية غير مسبوقة

أكد رئيس مجلس إدارة كليفلاند كلينك أبوظبي، وليد المقرب المهيري، أن المستشفى حقق نمواً وتقدماً ملحوظين في عام 2017، إذ سجل أكثر من 457 ألف زيارة للمرضى، منها 407 آلاف زيارة للمرضى الخارجيين، وأكثر من 47 ألف زيارة لقسم الطوارئ، وما يزيد على 7200 حالة إدخال إلى المستشفى، وأكثر من 13 ألف عملية جراحية، إضافة إلى توسيع الكادر الوظيفي بضم الكفاءات والمتخصصين في العديد من المجالات، وتعزيز العمليات من أجل استيعاب أعداد أكبر من المرضى.

وأشار إلى أن فرق الجراحة العاملة في المستشفى، حققت عدداً من الإنجازات الطبية غير المسبوقة، وعملت على طرح تقنيات وعلاجات طبية مبتكرة لم يسبق أن كانت متاحة في دولة الإمارات وأحياناً في الشرق الأوسط.

• 400 ألف زيارة للعيادات الخارجية في المستشفى.