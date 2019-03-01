الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO مع تصميم مميز ومواصفات تقنية راقية

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل نسبيًا من التسريبات والإعلانات التشويقية، قامت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الأول Vivo iQOO، وهو الهاتف الذي تستهدف به الشركة الصينية المستخدمين من عشاق الألعاب. ونتيجة لذلك، فهذا الهاتف يأتي أساسًا للتنافس مع أمثال Nubia Red Magic Mars و Asus ROG Phone و Xiaomi BlackShark Helo و Razer Phone 2 وغيرها من الهواتف الأخرى الموجهة للاعبين.

من حيث التصميم، الهاتف Vivo iQOO الجديد يأتي بتصميم مميز يعتمد على مبدأ الشطيرة بحيث يضم طبقتين من الزجاج يتوسطهما الإطار المعدني للهاتف. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الأمامية للهاتف، فهي تضم شاشة تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، في حين تضم الواجهة الخلفية التي تمتاز بنمط جديد كليًا ومميز مع ثلاث كاميرات يتواجد أسفلها الفلاش LED.

وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Vivo iQOO الجديد يأتي مع شاشة AMOLED بحجم 6.41 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Vivo iQOO الجديد يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9، ويضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بسرعة 44 واط بفضل تقنية FlashCharge علمًا أن هذه التقنية تسمح بشحن الهاتف بالكامل في غضون 45 دقيقة، ونحو 50% في غضون 15 دقيقة فقط.

ونظرًا إلى أن هذا الهاتف يستهدف عشاق الألعاب، فهو يأتي مع نظام للتبريد تطلق عليه الشركة الصينية إسم Colling Turbo. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع العديد من الميزات التي تهدف لتعزيز الأداء مثل AI Turbo و Center Turbo و Net Turbo و Game Turbo. وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتضمين كافة هذه الميزات في خاصية واحدة تدعى Multi-Turbo تعمل على تسريع فتح التطبيقات بنسبة 30%، ورفع معدل الإطارات بنسبة 70%، والتبديل التلقائي بين WiFi و 4G للعب دون توقف.





وفيما يخص الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية، فالهاتف Vivo iQOO سيكون متوفرًا بأربع خيارات تشمل 6GB/128GB و 8GB/128GB و 8GB/256GB إضافة إلى 12GB/256GB علمًا أن النسخة الأولى ستكلف ما يعادل 540 دولار أمريكي، في حين ستكلف الثانية ما يعادل 570 دولار أمريكي، والنسخة الثالثة ما يعادل 600 دولار أمريكي. أما بخصوص النسخة الرابعة الأكثر رقيًا، فهي ستكلف ما يعادل 750 دولار أمريكي مع العلم بأن هذه النسخة ستكون متوفرة باللون الأسود فقط، في حين ستكون النسخ الأخرى متوفرة باللونين الأزرق والبرتقالي.