فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Asus اليوم عن قائمة هواتفها الذكية التي ستحصل على تحديث Android 9 Pie هذا العام مع العلم بأن جميع هذه الهواتف الذكية تعد جزءًا من سلسلة هواتف Asus Zenfone Series.
تجدر الإشارة كذلك إلى أن بعض الهواتف الذكية المدرجة في هذه القائمة بدأت فعلاً منذ فترة بتلقي تحديث Android 9 Pie، بما في ذلك الهاتفين Asus Zenfone 5 و Asus Zenfone 5Z. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا في الأونة الأخيرة رصد شركة Asus تقوم بإختبار تحديث Android 9 Pie للهاتف Asus ROG Phone الموجه للاعبين، وهذا ما يلمح إلى أنه سيتم إطلاق هذا التحديث لهذا الهاتف في المستقبل القريب. عمومًا، إليكم أدناه القائمة الكاملة لهواتف Asus التي ستحصل على تحديث Android 9 Pie هذا العام :
|إسم المنتج
|الطراز
|هل تم تحديثه?
|ZenFone 5
|ZE620KL
|نعم
|ZenFone 5Z
|ZS620KL
|نعم
|ASUS ROG Phone
|ZS600KL
|قريبًا
|ZenFone 4 Max
|ZC554KL
|ZenFone 4 Selfie
|ZD553KL
|ZenFone 4 Max
|ZC520KL
|ZenFone Selfie Live
|ZB553KL
|ZenFone 4 Max
|ZB520KL
|ZenFone Max Plus M1
|ZB570TL
|ZenFone 5 Lite
|ZC600KL
|ZenFone Live L1
|ZA550KZ / ZA551KL
|ZenFone Max Pro M1
|ZB602KL / ZB601KL
|ZenFone Max M1
|ZB555KL / ZB556KL
|ZenFone Max Pro M2
|ZB631KL/ ZB630KL
|ZenFone Max M2
|ZB633KL / ZB632KL
المصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر Asus تكشف لنا عن هواتف Asus Zenfone التي ستحصل على تحديث Android 9 Pie لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.