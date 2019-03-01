شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "يوتيوب" يحظر التعليقات على المقاطع التى تتضمن أو تستهدف الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت "يوتيوب"، أنه سيوقف نشر التعليقات على جميع مقاطع الفيديو التى تتعلق بالأطفال، والتى قد تؤثر على ملايين المشاركات فى الموقع بعد تقارير ظهرت خلال الأسبوع الماضى التى تقول إن "مشتهى الأطفال" يعلقون تعليقات غير لائقة على مقاطع الفيديو للأطفال.

ووفقاً gadgetsnow التنقى يأتى هذا التغيير فى الوقت الذى يواجه فيه YouTube مخاوف بشأن الكلام الذى يحض على الكراهية والعنف ونظريات المؤامرة لا تزال تصيبه.

وستستغرق YouTube عدة أشهر لتعطيل التعليقات على جميع مقاطع الفيديو التى تظهر فيها القُصَّر او تتعلق بهم، وبالفعل لقد بدأت YouTube هذه الخطوة الأسبوع الماضى عندما أوقفت التعليقات من عشرات الملايين من مقاطع الفيديو.