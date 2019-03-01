تطبيق TikTok يمنع المستخدمين الشباب من تحميل مقاطع الفيديو

أعلن تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الشائع تيكتوك TikTok أنه لن يسمح للأطفال تحت سن 13 عامًا بتحميل مقاطع الفيديو أو ترك التعليقات أو إنشاء ملف شخصي أو إرسال رسائل، وذلك بعد عقده تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية FTC تتطلب منه الالتزام بقانون خصوصية الأطفال الفيدرالي.

وتسري التغييرات على جميع مستخدمي TikTok الجدد والحاليين، والذين يطالبهم التطبيق الآن بإدخال عيد ميلادهم بعد التسوية مع المنظمين الأمريكيين.

وأبلغ بعض المستخدمين عن حذف حساباتهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم دون سابق إنذار بعد إدخال تاريخ ميلاد الذي يوضح أنهم أصغر من 13 عامًا.

ووافق التطبيق على دفع غرامة تصل قيمتها إلى 5.7 مليون دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية من أجل تسوية الاتهامات بأنه انتهك COPPA، وهو قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، والذي يتطلب أن تحصل التطبيقات ومواقع الويب على موافقة الوالدين للمستخدمين الأقل من 13 عامًا.

وزعمت لجنة التجارة الفيدرالية أن TikTok قد جمع بشكل غير قانوني معلومات شخصية من الأطفال من خلال عدم الحصول على إذن والديهم قبل تسجيلهم، مما يشكل انتهاكا لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.

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ووفقًا للشكوى التي أصدرتها لجنة التجارة الفيدرالية، فإن هناك آلاف الشكاوى من الآباء بأن أطفالهم الذين هم أقل من 13 عامًا قد أنشأوا حسابات Musical.ly، مما دفع التطبيق إلى دفع الغرامة من أجل تسوية الشكاوى، وهي أكبر غرامة مدنية على الإطلاق في قضية خصوصية الأطفال.

وكجزء من اتفاقية التسوية، سوف يتم حذف جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها مسبقًا من قبل المستخدمين البالغين من العمر أقل من 13 عامًا، ويطلب من التطبيق، الذي كان يعرف سابقًا باسم Musical.ly، الالتزام بقانون COPPA عند تسجيل المستخدمين الأصغر سنًا.

واختار تطبيق TikTok تقسيم المستخدمين الأصغر سنًا إلى ما يطلق عليه “تجربة منفصلة ومحددة”، بحيث يظل المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا قادرين على مشاهدة مقاطع الفيديو، لكن TikTok يقول إنهم سوف يخضعون للمراقبة.

ويبدو أيضًا أنه سيكون بإمكانهم تسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، لكن لن يتمكنوا من نشرها.

ويعمد التطبيق إلى توجيه المستخدمين الأصغر سنًا إلى بيئات جديدة مناسبة للعمر، والتي لن تسمح بمشاركة المعلومات الشخصية، وتخضع لقيود شاملة على المحتوى وتفاعل المستخدم.

وقال تطبيق TikTok في بيان: “إننا نهتم بشدة بسلامة وخصوصية مستخدمينا”، مضيفًا أن هذا الالتزام مستمر، وأنه مستمر في توسيع وتطوير إجراءات الحماية لديه لدعم هذا الالتزام.

واشتكى بعض الأشخاص فوق سن 13 عامًا من اختفاء حساباتهم بعد إدخال تاريخ ميلاد خاطئ، واستجاب TikTok لتلك الشكاوى عبر تويتر من خلال مطالبة الأشخاص بإرسال نسخة من الهوية الحكومية الخاصة بهم عبر قسم “الإبلاغ عن مشكلة” في التطبيق.

تجدر الإشارة إلى حصول Bytance، الشركة الصينية التي تمتلك TikTok، على تطبيق Musical.ly في عام 2017 مقابل 800 مليون دولار، وقامت بدمج التطبيقين بعد ذلك بوقت قصير، وحصل تطبيق TikTok على أكثر من 200 مليون عملية تنزيل حول العالم و 65 مليون مرة في الولايات المتحدة.