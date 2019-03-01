Lenovo Z6 Pro سيدعم شبكات 5G، وسيضم كاميرا بتكنولوجيا جديد تدعى HyperVision

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن معظم هواتف Lenovo التي تم عرضها في المؤتمر العالمي للجوال MWC هذا العام قد تم الإعلان عنها بالفعل قبل شهر على الأقل من المؤتمر، إلا أن أحد ممثلي Lenovo كان لطيفًا لإعطائنا نظرة سريعة على ما تخبئه لنا الشركة في المستقبل.

بدأ المتحدث بالكشف عن بعض التوقعات على المدى القصير والطويل حول كيفية تغيير تكنولوجيا 5G للطريقة التي نتفاعل بها مع الإنترنت. وقال أن مقاطع الفيديو والصور العالية الدقة ستسيطر على الويب في غضون بضع سنوات، لذلك تستعد شركة Lenovo لتلبية طلب السوق.

الهاتف Lenovo Z6 Pro القادم من الشركة لن يدعم شبكات الجيل الخامس 5G فقط، وإنما سيتباهى أيضًا بكاميرا جديدة تطلق عليها الشركة الصينية إسم HyperVision نظرًا إلى أنها ستكون قادرة على تصوير فيديوهات Hyper Videos. في الوقت الراهن، نحن لا نعرف ما تعنيه فيديوهات Hyper Videos، ولكن تعد شركة Lenovo بالكشف عن المزيد من المعلومات حول ذلك قريبًا.





من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Lenovo Z6 Pro في وقت ما خلال شهر يونيو المقبل، وستكون شركة Lenovo في ذلك الحين مستعدة لإظهار التكنولوجيا الجديدة التي من المفترض أن تهيمن على وسائل الإعلام الإجتماعية.

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