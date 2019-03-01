الهاتف Galaxy A90 القادم من سامسونج سيضم كاميرا منبثقة مع آلية دوارة

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا بأن الهاتف Galaxy A90 سيأتي مع كاميرا أمامية منبثقة من مصادر مختلفة، لذا ربما هذه الإشاعة صحيحة. ومع ذلك، المعلومات التي ظهرت على السطح حديثًا توحي بأن سامسونج تحاول أن تطبخ شيئًا أكثر تميزًا. بعد كل شيء، الكاميرات المنبثقة أصبحت موضة رائجة حاليًا في سوق الهواتف الذكية.

المعلومات الجديدة التي وردتنا اليوم من المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks تقول بأن الهاتف Galaxy A90 سيضم كاميرا منبثقة ولكن هذه الأخيرة ستضم أيضًا محرك دوار. وبالتالي، هذا يعني أنه سيتم إستخدام كاميرا واحدة لإلتقاط الصور العادية وصور السلفي. وإنطلاقًا من ذلك، يتضح لنا أن الكاميرا التي سيتم إستخدامها في الهاتف Galaxy A90 ستتبنى تصميمًا هجينًا يجمع بين Oppo Find X و Oppo N1.

ضع في إعتبارك أنه لم يتم بعد تأكيد قدوم هذه الميزة مع الهاتف Galaxy A90، وفقا للمصدر، ولكن نظرًا لسجل المصدر الذي كان وراء تسريب هذه المعلومات وعادات سامسونج السابقة مع طرازات Galaxy A Series، فليس من الصعب جدًا رؤية تصميم أو ميزة جديدة كليًا في الهاتف Galaxy A90.