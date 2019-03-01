الهاتف Razer Phone 2 يبدأ أخيرًا بتلقي تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما وعدتنا بذلك في الأسبوع الماضي، لقد بدأت شركة Razer أخيرًا اليوم بإطلاق تحديث Android 9 Pie للهاتف Razer Phone 2. يجب أن يبدأ ملاك النسخة المفتوحة من هذا الهاتف بتلقي إشعار حول توفر تحديث جديد لأجهزتهم إعتبارًا من اليوم.

نظرًا لأن هذا الهاتف يعمل بنسخة شبه خام من نظام الأندرويد، فإن معظم التغييرات والتحديثات التي جاء بها نظام Android 9 Pie من شركة جوجل ستكون حاضرة في هذا التحديث، بما في ذلك نظام التنقل الجديد الذي يستند على الإيماءات والذي يعوض الأزرار الإفتراضية الثلاثة المعتادة.

وبالإضافة إلى ذلك، هذا التحديث يجلب معه كذلك ميزات مثل البطارية المتكيفة، وعناصر التحكم الجديدة في الصوت، وقائمة جديدة للتشغيل، فضلا عن الوصول إلى ميزات الرفاهية الرقمية. أما عندما يتعلق الأمر بتسجيل الفيديوهات، فالهاتف Razer Phone 2 أصبح الآن قادرًا على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

تقول شركة Razer أنها تتوقع أن يؤدي هذا التحديث الجديد إلى تحسين عمر البطارية وتحسين الأداء العام في الهاتف Razer Phone 2. وجدير بالذكر أيضًا أنه في حالة إذا كنت تملك نسخة مقفلة من الهاتف Razer Phone 2 قمت بشرائها من إحدى شركات الإتصالات المحلية، فتوقع الحصول على هذا التحديث في وقت لاحق.

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