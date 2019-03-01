الهاتف Honor Magic 2 3D سيصل قريبًا مع ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Honor Magic 2 3D سيضيف خاصية المسح الضوئي الثلاثي الأبعاد إلى الهاتف Honor Magic 2 الذي يضم بالفعل كاميرتين لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل في الأمام جنبا إلى جنب الكاميرا الأمامية الرئيسية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل.

سيقوم الماسح الضوئي الثلاثي الأبعاد بتتبع 10000 نقطة، وبخلاف أجهزة إستشعار العمق الحالية، فسوف سيعمل حتى في الظلام. سيتم إستخدام الحماية الأمنية البيومترية الإضافية لتأمين عمليات الدفع بإستخدام منصة الدفع عبر الأجهزة AliPay التابعة لشركة Alibaba.

سيستخدم الهاتف Honor Magic 2 3D نفس المعالج HiSilicon Kirin 980، ولكنه سيحصل كذلك على وسادة للتبريد من الجرافين مما سيساعد على إبقاء الأداء مرتفعًا لفترات أطول. وسيكون هذا الهاتف متوفرًا بنحو 870$ لنسخة 8GB/512GB. وبإستثناء الكاميرا الثلاثية الأبعاد ونظام التبريد الجديد عن طريق الجرافين والذاكرة الداخلية الموسعة، فالهاتف Honor Magic 2 3D الجديد سيحتفظ بنفس مواصفات وتصميم الهاتف Honor Magic 2 الحالي، بما في ذلك الشاشة القابلة للسحب.

كان من المقرر في الأصل إطلاق هذا الهاتف في شهر ديسمبر من العام الماضي، ولكن قررت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei تأجيل ذلك إلى الآن. على أي حال، لديك الفرصة للفوز بالهاتف Honor Magic 2 3D إذا قررت المشاركة في مسابقة. يمكنك إما الإجابة عن السؤال ” إذا كان لديك دماغ آينشتاين، ما هو أكثر ما ترغب في إبتكاره ” أو نشر مشاركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo عن الإختراعات والتكنولوجيات المفضلة لديك.

هذه المسابقة ستنتهي في اليوم 15 مارس، وهو التاريخ الذي من المفترض أن تقوم فيه العلامة التجارية الفرعية Honor بإطلاق الهاتف.

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