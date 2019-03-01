شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحد مؤسسى أبل: قلق من عدم طرح الشركة لهاتف قابل للطى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "ستيف وزنياك" أحد مؤسسى أبل أن الشركة أثبتت نفسها كشركة رائدة فى العديد من المجالات، ولكنها لم تفعل ذلك بعد فى سوق الهواتف القابلة للطى.

ووفقاً لتقرير وكالة بلومبرج، أوضح وزنياك أنه فى حال أطلقت شركة أبل هاتفًا ذكيًا بشاشة مرنة، سيكون أحد أوائل المشترين.

وأوضح وزنياك فى مقابلة مع بلومبرج إن شركة أبل كانت رائدة منذ وقت طويل فى مجالات قليلة مثل معرف اللمس، معرف الوجه، والدفع السهل بواسطة الأيفون، إلا إنهم ليسوا الرائدين فى مجالات مثل الهاتف القابل للطى، وهذا يقلقنى لأننى أريد حقاً هاتف قابل للطي".

وأضاف وزنياك أن الهواتف القابلة للطى هى واحدة من تلك التقنيات الجديدة التى تلفت انتباهه خلال الفترة الأخيرة.

ولم تعلن أبل علناً عن أى اهتمام أو خطط لتطوير هاتف قابل للطى، ومع ذلك فقد قدمت براءة اختراع واحدة على الأقل تُظهر هاتفًا ذكيًا بشاشة قابلة للطى، وفى وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت براءة لأبل جهازًا يمكن طيّه، على غرار الهاتف المحمول، عبر مفصّل فى المنتصف، وتشير براءة الاختراع إلى أن هذا الجهاز سيستخدم شاشة LED عضوية مرنة.