الأرصاد: الطقس مائل للبرودة.. والصغرى بالقاهرة 10

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين...