تكنولوجيا: فيديو .. كيف تحمى طفلك عند استخدام تطبيق تيك توك فى خطوات؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كان أطفالك يحبون تطبيق "تيك توك" ويحملون عليه بعض الفيديوهات الخاصة، فيمكنك الآن حمايتهم بخطوات بسيطة من خلال التعامل مع التعليقات السلبية والرسائل غير المرغوب فيها، وذلك عن طريق عدة أساليب لعل أبرزها تفعيل وضع التحديد لمن يستطيع التعليق وتفاصيل أخرى نقدمها لك كما يوضح الفيديو فى خطوات بسيطة، وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى: 1- اختار وضع الخاص أو العام وأبعد عنك الأشخاص غير المستحب رؤيتهم للفيديو من خلال الخطوات التالية: - الدخول إلى حسابك. - الذهاب إلى قائمة الخصوصية والأمان. - اختيار تشغيل الحساب الخاص 2- اختار من يستطيع أن يرسل لك الرسائل، كما يلى : - الدخول إلى حسابك. - الوصول إلى قائمة الخصوصية والأمان. - اختيار من يمكنه ارسال رسائل. - الضغط على إيقاف. 3- اختار من يستطيع التعليق: - حسابك. - الخصوصية والأمان. - اختيار من يكتب تعليق. - حدد الأصدقاء

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